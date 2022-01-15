Теннисист Джокович повторно задержан в Австралии, его виза аннулирована

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Новак Джокович на фоне скандала из-за отсутствия прививок от коронавируса снова задержан, его австралийская виза повторно аннулирована.
Сербский теннисист Новак Джокович на фоне скандала из-за отсутствия прививок от коронавируса SARS-CoV-2 снова задержан после повторного аннулирования его австралийской визы. Об этом адвокаты звезды мирового тенниса сообщили в субботу, 15 января.
Спортсмен доставлен в центр содержания мигрантов, расположенный в одном из отелей в Мельбурне.
16 января в 09.30 по местному времени (10.30 мск) Джокович должен предстать перед федеральным судом.
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