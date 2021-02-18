Латвия запретила въезд российскому телеведущему Соловьеву

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич включил российского телеведущего Владимира Соловьева в список лиц, пребывание которых на территории страны нежелательно. Об этом глава внешнеполитического ведомства сообщил в своем микроблоге Twitter в четверг, 18 февраля.

Соловьев намерен идти в суд

Соловьев уже заявил, что обсудит со своим адвокатом подачу иска в суд из-за запрета на въезд в Латвию. "Теперь надо думать, куда подавать в суд. Потому что обвинить меня, еврея и антифашиста, в том, что я поборник нацизма, - это оскорбление памяти всех моих, погибших на войне от рук нацистов", - сказал он в беседе с РИА "Новости".

Сравнил Навального с Гитлером

15 февраля в своей вечерней программе на телеканале "Россия" Владимир Соловьев сравнил оппозиционного политика Алексея Навального с нацистскими преступниками Адольфом Гитлером и Отто Скорцени. В частности, главу нацистского рейха он назвал "очень смелым человеком", который, в отличие от Навального, "не косил от армии", а также "воевал доблестно во время Первой мировой войны".

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин в тот же день обратился с запросом в Генпрокуратуру с требованием проверить слова Соловьева на предмет реабилитации нацизма.

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