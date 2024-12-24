  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
В фокусе
Выборы в ГерманииВойна в УкраинеСитуация в Беларуси
Последние аудиоПоследние видео
Правосудие и законРоссия

Татьяна Лазарева заочно приговорена в РФ к 6,5 года колонии

Кирилл Шестаков
24 декабря 2024 г.

Военный суд объявил Татьяну Лазареву виновной в "оправдании терроризма". Она ранее сказала, что радуется ударам украинских дронов по объектам в России.

https://p.dw.com/p/4oYBX
Татьяна Лазарева
Татьяна Лазарева Фото: DW

Второй Западный окружной военный суд РФ заочно приговорил телеведущую Татьяну Лазареву к шести с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима, объявив ее виновной в "оправдании терроризма". О приговоре сообщили в среду, 24 ноября, российские информагентства. 

Татьяна Лазарева неоднократно критиковала российские власти и публично выступала против полномасштабной войны в Украине. Срок наказания, назначенный телеведущей, которая находится за пределами РФ с февраля 2022 года, будут отсчитывать с момента ее задержания или экстрадиции в Россию, отмечает госагентство "Интерфакс".

В мае 2024 года министерство внутренних дел России возбудило против Лазаревой уголовное дело, а спустя месяц объявило ее в международный розыск. Телеведущую обвинили в "оправдании терроризма" из-за слов об ударах украинских беспилотников по объектам в России. "Это ужасно, но я радуюсь", - сказала Татьяна Лазарева в интервью YouTube-каналу "И грянул Грэм" в августе 2023 года.

Татьяна Лазарева о Курске и изменении сознания россиян

Летом 2022 года Лазарева была объявлена в России "иностранным агентом". В июне нынешнего года Росфинмониторинг включил ее в перечень "террористов и экстремистов".

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Актриса Татьяна Лазарева

Татьяна Лазарева - о большом грехе Путина, Курске, Украине и изменении сознания россиян

Татьяна Лазарева - о большом грехе Путина, Курске, Украине и изменении сознания россиян

В августе 2024 г. исполнилось 25 лет со дня назначения Владимира Путина и.о. премьер-министра РФ. Есть ли у людей в России желание что-то изменить? Татьяна Лазарева об этом и не только в программе DW #вТРЕНДde.
Политика26 августа 2024 г.
Татьяна Лазарева

Власти РФ объявили ведущую Татьяну Лазареву в международный розыск

Власти РФ объявили ведущую Татьяну Лазареву в международный розыск

Телеведущая Татьяна Лазарева объявлена в розыск по делу об "оправдании терроризма". В июле журналистку, проживающую за границей, заочно арестовал московский суд.
Политика11 октября 2024 г.
Муниципальный депутат Алексей Горинов

Жертвы ужесточения уголовного преследования в РФ на фоне войны в Украине

Жертвы ужесточения уголовного преследования в РФ на фоне войны в Украине

После начала войны против Украины в России ужесточили уголовное законодательство. Наиболее известные политики и блогеры, осужденные по делам о "фейках" о российских ВС и об госизмене, - в галерее DW.
Правосудие и закон29 ноября 2024 г.21 фото