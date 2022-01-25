Телеканал "Дождь" требует возбудить уголовное дело против Кадырова

Телеканал "Дождь" направил в Следственный комитет (СК) РФ заявление с требованием возбудить против главы Чечни Рамзана Кадырова уголовное дело по статье о разжигании ненависти или вражды. Об этом сообщается на сайте телеканала во вторник, 8 февраля.

Поводом для подачи заявления в СК стало видеобращение Кадырова, опубликованное на его странице в соцсети "Вконтакте" 1 февраля, говорится в сообщении. Тогда глава Чечни призвал открыть уголовное дело против "Дождя", "Новой газеты" и ее журналистки Елены Милашиной, а также члена Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ и главы "Комитета против пыток" Игоря Каляпина. Кадыров назвал всех "террористами" и "пособниками террористов".

По мнению редакции "Дождя", эти высказывания были сделаны "с целью возбуждения ненависти, либо вражды, по признакам принадлежности к... социальной группе, которую образуют сотрудники ООО Телеканал Дождь".

Угрозы Кадырова Милашиной и Каляпину

Возбудить уголовное дело против Кадырова ранее потребовала и "Новая газета". Издание ссылалось на пост главы Чечни в Telegram-канале в конце января, где тот писал, что Игорь Каляпин и Елена Милашина являются террористами, "которые зарабатывают на теме Чеченской Республики и чеченцев, разрабатывая сценарии и нашептывая на ухо своим персонажам тексты и поведение". Он призвал правоохранительные органы задержать их.

В той же записи в Telegram Кадыров вновь выступил с угрозами в адрес бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева и членов его семьи, пригрозив убить их "согласно закону", если те "окажут сопротивление". В свою очередь депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов обещал отрезать головы Янгулбаевым.

После угроз Кадырова "Новая газета", "Дождь", "Эхо Москвы", "Медуза" призвали власти России отреагировать на ситуацию. В Кремле слова Кадырова о Каляпине и Милашиной назвали "выражением личного мнения", а оценивать действия депутата Делимханова отказались, заявив, что это - функция думского комитета по этике. Милашина после угроз в свой адрес покинула Россию. Оппозиционный политик Илья Яшин инициировал петицию об отставке главы Чечни.

Смотрите также:

"Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ Политическая деятельность - понятие растяжимое Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если они занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. При этом профиль включенных в список Минюста РФ НКО дает понять: спектр их деятельности очень широкий, а фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.

"Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ В каких регионах РФ больше всего признанных "иноагентами" НКО DW подсчитала, в каких регионах России чаще всего находят НКО- "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей с большим отрывом идет Санкт-Петербург. На третьем месте по числу НКО-"иноагентов" - Екатеринбург.

"Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ Что стало с признанными "иноагентами" НКО С 2012 года в реестр "иноагентов" Минюста РФ было занесено 200 организаций. Сегодня свою работу продолжают 75 из них. Оспорить статус "иноагента" очень сложно, а новые правила и ограничения для таких организаций появляются чуть ли не каждый год. Большинство из этих предписаний тормозят работу коммерческого сектора и вынуждают организации прекращать работу, уверены правозащитники.

"Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ СМИ-"иноагентом" может быть признан любой гражданин РФ В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий причислять к СМИ-"иноагентам" физлиц. В числе первых граждан РФ, получивших этот статус, - основатель движения "За права человека" Лев Пономарев, петербургская активистка Дарья Апахончич и отдельные журналисты изданий "Псковская губерния", "7х7" и "Радио Свобода". Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель

