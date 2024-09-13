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Телеканал Belsat признан "нежелательным" в России

Сергей Ромашенко
13 сентября 2024 г.

Генпрокуратура РФ объявила деятельность Belsat "нежелательной" на территории страны. В сообщении говорится, что телеканал стремится дискредитировать внутреннюю и внешнюю политику России.

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Логотип Belsat (фото из архива)
Логотип Belsat (фото из архива)Фото: Jaap Arriens/NurPhoto

Генеральная прокуратура России объявила "нежелательной" на территории страны деятельность польской организации Belsat (Belsat TV, Belarusian Satellite). В сообщении, опубликованном в пятницу, 13 сентября, на сайте надзорного ведомства, говорится, что телеканал Belsat ставит своей целью "дискредитацию внутренней и внешней политики" российских властей, "создание негативного образа" РФ и "критику интеграционных процессов" в рамках Союзного государства России и Беларуси.

"В условиях проведения специальной военной операции враждебная риторика данного СМИ только усилилась. В информационном пространстве стали появляться публикации с обвинениями руководства России в необоснованной агрессии против Украины, оккупации ее территорий, с утверждениями о нелигитимности вхождения в состав РФ Республики Крым, Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей", - поясняется в документе.

Кроме того, заявила Генпрокуратура, Belsat "активно сотрудничает и распространяет материалы организаций", включенных в реестр "иноагентов" и объявленных "нежелательными" в России.

Вещание телеканала Belsat

Belsat создан при участии министерства иностранных дел Польши. Телеканал вещает на белорусском, русском, украинском, английском и польском языках, его аудиторию составляют зрители преимущественно из России и Беларуси.

В России с 2015 года "нежелательными" могут признать иностранные или международные организации, которые, по мнению властей, представляют "угрозу основам конституционного строя РФ, обороноспособности страны или безопасности государства". Таким организациям запрещено вести деятельность на территории страны. На данный момент в реестре почти 200 фигурантов.

Участие в деятельности "нежелательной организации" карается административной ответственностью в виде штрафа от 5000 до 15000 рублей. В случае повторного нарушения в течение года после первого штрафа за участие в деятельности "нежелательной организации" наступает уголовная ответственность, начиная со штрафов от 300 до 500 тысяч рублей до лишения свободы сроком до четырех лет. Данная мера распространяется и на участие в деятельности за пределами России.

 

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