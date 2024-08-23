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Telegram-каналы: ВСУ вновь атаковали нефтебазу в Пролетарске

Александра Иванова
23 августа 2024 г.

"Беспилотник попытался атаковать территорию нефтебазы около 5 утра" 23 августа, пишет Telegram-канал Baza со слов источника.

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Пожар на одной из нефтебаз в Ростовской области РФ (фото из архива)
Пожар на одной из нефтебаз в Ростовской области РФ (фото из архива)Фото: Russia Emergency Ministry/dpa/picture alliance

Нефтебаза в Пролетарске в Ростовской области, пожар на которой не могут потушить с 18 августа, снова подверглась атаке БПЛА, пишет Telegram-канал Baza утром в пятницу, 23 августа, со ссылкой на неназванные источники.

Как рассказал собеседник журналистам, "беспилотник попытался атаковать территорию нефтебазы около 5 утра". "По предварительным данным, в результате падения дрона никто не пострадал", - говорится далее посте.

Информацию о новой атаке на нефтебазу в Пролетарске распространил также в своем Telegram-канале журналист Александр Невзоров.

В других СМИ подобной информации к моменту публикации не появлялась. Подтверждения из официальных источников не поступало.

Тем временем Минобороны РФ утром 23 августа отчиталось, что силы ПВО нейтрализовали за минувшую ночь семь украинских беспилотников самолетного типа над двумя регионами РФ. "Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области и три над территорией Курской области", - уточняется в сообщении.

Пожар на нефтебазе в Пролетарске

Пожар на нефтебазе Росрезерва в Пролетарске Ростовской области вспыхнул утром 18 августа. Как заявил губернатор региона Василий Голубев, причиной стало падение обломков сбитого дрона. После этого в Пролетарском районе был введен режим повышенной готовности, а в Пролетарске объявлена чрезвычайная ситуация. Вечером 21 августа на нефтебазе прогремел новый взрыв, после чего возгорание усилилось, передает местный новостной портал 161.ru.

22 августа Telegram-канал RostovGazeta сообщил, что на фоне пожара на нефтебазе в Пролетарске в регионе начали массово продавать нефтехранилища и нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ).

Журналисты насчитали сведения о продаже не менее шести нефтебаз и НПЗ, появившиеся на сайтах объявлений после 18 августа. Так, один из комплексов в Волгодонске на площади 16,7 тысячи квадратных метров с двумя зданиями, несколькими емкостями для топлива и железнодорожным путем продается за 30 млн рублей. Другая нефтебаза в Азове - на огороженном асфальтированном участке площадью 0,6 га - стоит 60 млн рублей.

 

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