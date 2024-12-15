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Telegram-каналы: Грозный подвергся атаке беспилотников

Александра Иванова
15 декабря 2024 г.

Украинские дроны атаковали базы ОМОНа и 2-го полка ППС МВД Чечни в Грозном, пишут Telegram-каналы со ссылкой на горожан. Официальных подтверждений этого пока нет.

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Панорама Грозного (фото из архива)
Панорама ГрозногоФото: Alexander Nemenov/AFP/Getty Images

Город Грозный утром в воскресенье, 15 декабря, подвергся атаке украинских беспилотников,  сообщили Telegram-каналы со ссылкой на жителей столицы Чечни. Так, оппозиционный чеченский канал NIYSO выложил несколько видеозаписей, на которых, как утверждается, запечатлен момент удара. "Помимо базы ОМОНа и 2-го полка (ППС МВД Чечни. - Ред.), дрон также упал на военную базу, откуда обычно отправляют в Украину людей. Располагается она рядом с территорией бывшей 9-й городской больницы", - говорится в одном из сообщений.

Несколькими часами ранее NIYSO опубликовал видео медленно летящего над Грозным дрона, по которому, судя по всему, ведется стрельба из автомата. Аналогичную запись без указания источника выложил в своем Telegram-канале журналист Александр Невзоров.

Со своей стороны Telegram-канал "Осторожно, новости" тоже сообщил со ссылкой на местных жителей, что "целью беспилотников были база ОМОНа и 2-й полк".

12 декабря в Грозном беспилотник атаковал казармы специального полка полиции имени Героя России Ахмата Кадырова - полка МВД РФ в Чечне. Тогда глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в Telegram, что беспилотник был сбит в воздухе, в результате чего он взорвался, повредив крышу здания и выбив стекла, а также вызвав небольшое возгорание.

Атаки БПЛА на регионы России

Тем временем министерство обороны РФ передало утром 15 декабря в Telegram, что за ночь дежурными силами ПВО было уничтожено и перехвачено 15 украинских беспилотных летательных аппаратов: "13 БПЛА уничтожены над акваторией Черного моря, и по одному БПЛА над территориями Курской и Белгородской областей". Об атаке на Грозный в сообщении не упоминается.

 

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