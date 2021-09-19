Telegram-бот "Умного голосования" разблокирован для иностранных пользователей

В итоговый день парламентских и региональных выборов в России компания Telegram разблокировала боты, связанные с предвыборной агитацией, для пользователей с аккаунтами, в которых указаны номера нероссийских операторов связи. Об этом сообщил Telegram-канал "Код Дурова" в воскресенье, 19 сентября.
Ближайший соратник Навального Леонид Волков подтвердил в Twitter, что бот проекта "Умное голосование" разблокирован для пользователей с нероссийскими телефонными номерами. Кроме того, в данных аккаунтах вернулась история переписки, написал он.
Блокировка "Умного голосования" в Telegram
Вечером 17 сентября создатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил об ограничении работы ботов, связанных с предвыборной агитацией в РФ, в том числе бота "Умного голосования". При этом он сослался на так называемые "дни тишины", запрещающие агитацию непосредственно в ходе выборов. "Мы считаем эту практику легитимной и призываем пользователей Telegram уважать ее - с полуночи по московскому времени мы планируем ограничить функционирование ботов, связанных с предвыборной агитацией. Надеюсь, все желающие получить дополнительную информацию о кандидатах смогли это сделать до начала выборов", - написал Дуров.
Он отметил, что его команда мессенджера рада тому, что миллионы россиян имели возможность воспользоваться ботом "Умного голосования". По его словам, бот стал основным предвыборным инструментом соратников оппозиционера Алексея Навального для россиян в связи с блокировкой приложения "Навальный" со стороны Apple и Google. "Гордимся тем, что Telegram остается самой свободной платформой в сети", - указал он.
"Умное голосование" и выборы в РФ
Перед выборами в Госдуму Роскомнадзор начал блокировать "Умное голосование" в России и потребовал от корпораций Аpple, Google, Cloudflare и Cisco не позволять сервису обходить блокировки в России. Суд также запретил "Яндексу" и Google показывать словосочетание "умное голосование" в выдаче результатов поиска.
В России с 17 сентября проходит голосование на выборах различного уровня, включая выборы депутатов Госдумы, глав 12 регионов (девять прямых и три через голосование в парламенте субъекта) и депутатов законодательных органов государственной власти в 39 регионах. 19 сентября - заключительный день голосования. В ходе выборов уже зафиксированы многочисленные нарушения.
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Автор: Сергей Елкин