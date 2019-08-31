 Telegram поможет участникам протестов в Гонконге скрыть свои данные | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 31.08.2019

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Мир

Telegram поможет участникам протестов в Гонконге скрыть свои данные

Reuters стало известно об обновлении мессенджера Telegram, разработанном для безопасности участников протестов в Гонконге. Члены больших групп смогут поменять настройки и скрыть свои номера.

Hongkong | Menschenkette (Reuters/C. McGrath)

Telegram даст пользователям возможность скрывать свои телефонные номера. На этот шаг мессенджер пошел, чтобы защитить участников протестов в Гонконге от преследования со стороны властей, сообщило в субботу, 31 августа, агентство Reuters со ссылкой на источник, имеющий непосредственное отношение к этой инициативе. Мессенджер в течение ближайших дней представит обновление для мобильного приложения, которое позволит утаить личные данные пользователей групповых чатов от властей КНР и Гонконга. Эта функция деактивирует возможность подбора в мессенджере совпадающих телефонных номеров.

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Тысячи участников гонконгских протестов информируют друг друга, организуют и координируют свои действия через группы в Telegram, которых насчитывается более ста. Некоторые из них полагают, что власти загружают в приложение огромное количество номеров, чтобы идентифицировать пользователей этих групп, скрывающихся под псевдонимами. Для этого достаточно запросить у провайдеров телекоммуникационных услуг имена владельцев конкретных телефонных номеров.

Telegram распознал подобную активность, сказал собеседник Reuters, однако неизвестно, насколько успешными были эти попытки со стороны властей. Официального комментария от руководства мессенджера агентство пока не получило.

Демонстранты в Гонконге подожгли баррикады

31 августа власти Гонконга не разрешили демонстрантам провести марш против политики КНР по ограничению демократических выборов. Но активисты все равно вышли на улицы. В центре города они соорудили и подожгли баррикады, до этого силовики применили водометы и слезоточивый газ, чтобы разогнать протесты в районе правительственных зданий. Позднее сотрудники правоохранительных органов ворвались в метро и применили силу к пассажирам прямо на станции и в вагонах.

Полиция распыляет перечный газ в вагоне метро, 31 августа

Полиция распыляет перечный газ в вагоне метро, 31 августа

Накануне, 30 августа, полиция Гонконга задержала нескольких лидеров протестов и депутатов. Всего же за три месяца акций оппозиции были задержаны около 900 человек.

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