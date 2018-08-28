 Telegram будет раскрывать данные пользователей по решению суда | Новости из Германии о России | DW | 28.08.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Россия

Telegram будет раскрывать данные пользователей по решению суда

Правила о данных пользователей Telegram изменены из-за новых европейских норм. Мессенджер не рассматривает "какие-либо обращения от российских служб", заявил Павел Дуров.

Логотип месеенджера Telegram

Мессенджер Telegram допускает передачу властям IP-адресов и телефонных номеров пользователей по судебному решению. О соответствующих изменениях в правилах хранения личной информации мессенджера сообщил его основатель Павел Дуров в своем Telegram-канале во вторник, 28 августа. При этом передача данных будет происходить только по постановлению суда о том, что их владелец подозревается в причастности к террористической деятельности.

Контекст

Год назад был подписан закон о возможности ограничения доступа к анонимайзерам и VPN. Но создатели браузера Tor и эксперты изменений не заметили, а блокировки происходят по другим основаниям. (30.07.2018)

Telegram все так же активно используется в России, несмотря на старания Роскомнадзора заблокировать его. Более того, атаки ведомства лишь добавили популярности мессенджеру, считают эксперты. (21.07.2018)

На настоящий момент мессенджер еще ни разу не пользовался этим правилом, отмечается далее в новом положении. О передаче данных, которые могут происходить в будущем, Telegram намерен сообщать в полугодовых отчетах в канале Transparency Reports. Он был создан 13 августа и пока не содержит ни одной записи.

Летом 2018 года была создана "полноценная политика конфиденциальности" Telegram в соответствии с Нормами общей защиты данных ЕС (General Data Protection Regulation, GDPR), сообщил основатель мессенджера. "Мы оставили за собой право передавать IP-адрес и номер телефона террористов соответствующим службам по решению суда. Независимо от того, будем ли мы когда-либо пользоваться этим правом, такая мера должна сделать Telegram менее притягательной площадкой для тех, кто занимается здесь рассылкой террористической пропаганды", - заявил Дуров.

Telegram не рассматривает обращения спецслужб РФ

Он отметил, что мессенджер не рассматривает "какие-либо обращения от российских служб", так как находится "вне закона" в России, где в попытках пресечь доступ к сервису ежедневно блокируются сотни IP-адресов. "Наша политика конфиденциальности не касается ситуации в России", - заключил Дуров. Он считает, что новое правило не приведет к прекращению попыток блокировки Telegram в РФ, так как ФСБ требует от Telegram "не номер и IP-адрес террористов по решению суда, а нечто принципиально иное - доступ к сообщениям, причем всех пользователей".

Смотрите также:

  • Женщина с телефоном на Мальдивах

    Мессенджеры: не только WhatsApp

    Не летаем, но чатимся!

    Писатели-фантасты мечтали, что в 21 веке мы будем летать по Галактике, но по факту одно из "бытовых" достижений новой эпохи - возможность в любой момент связаться с кем угодно где бы то ни было. Для этого мудрое человечество придумало мессенджеры. И их появилось огромное количество. Какие-то нам известны, какие-то нет. Посмотрим на них вместе!

  • Мессенджер WhatsApp

    Мессенджеры: не только WhatsApp

    WhatsApp: гегемон и гигант

    Один из самых популярных мессенджеров в мире - WhatsApp (его название, вероятно, игра слов от английского "What’s up?" - "Что такое?"). Компания, которая создала мессенджер, была основана в 2009 году. За эти годы WhatsApp добился огромного прогресса - его общая аудитория по всему миру превышает миллиард пользователей. В 2014 году WhatsApp был приобретен другим гигантом - Facebook.

  • мессенджер WeChat, Китай

    Мессенджеры: не только WhatsApp

    WeChat: китайский фурор

    По охвату аудитории WeChat - тоже один из самых популярных мессенджеров, однако большинство его пользователей находятся в Китае. Среди интересных особенностей этого сервиса - возможность общения со случайно подобранным собеседником (идеально для знакомств или просто для болтовни ни о чем). А еще WeChat - успешная и удобная платежная система. Правда, только для китайцев.

  • мессенджер Snapchat

    Мессенджеры: не только WhatsApp

    Snapchat: молодежь США в восторге

    Абсолютный фурор в США - приложение Snapchat, позволяющее делиться фото, видео, добавлять текст и рисунки. Одна из интересных особенностей мессенджера - весь контент доступен ограниченное количество времени, после чего все фотографии, видео и прочие драгоценности исчезают навсегда. С особой охотой его использует молодежь.

  • Мессенджер Telegram

    Мессенджеры: не только WhatsApp

    Telegram: свобода слова и не только

    Мессенджер Павла Дурова в последнее время очень часто попадает в заголовки СМИ. Тем не менее Telegram (основан в 2013 году) - не только форпост свободы слова (по крайней мере, как считают его владельцы) - он еще и удобен по ряду параметров. Там можно вести свои каналы, создавать огромные группы (до 10 тысяч человек), загружать авторские стикеры, есть удобная веб-версия и масса полезных ботов.

  • Мессенджер Allo от Google

    Мессенджеры: не только WhatsApp

    Allo: роботы угрожают общению!

    Мессенджер от Google со встроенным автоматическим помощником - можно искать информацию, не выходя из беседы. А еще здесь существует функция "умного ответа" - во-первых, Allo предлагает варианты ответа на последнее сообщение собеседника, а во-вторых, мессенджер (якобы!) анализирует ваши сообщения, чтобы предлагать более подходящие ответы в дальнейшем. Скоро будем общаться только при помощи роботов.

  • Мессенджер Viber

    Мессенджеры: не только WhatsApp

    Viber: популярный, но обычный

    Весьма популярный в России мессенджер, однако какими-либо уникальными особенностями Viber не обладает - разве что внедренной системой денежных переводов через одного из крупнейших мировых операторов.

  • Мессенджер Threema

    Мессенджеры: не только WhatsApp

    Threema: альтернатива за 3 евро

    Швейцарский Threema многими рассматривается как альтернатива WhatsApp - в первую очередь, как сервис, который занимается безопасностью переписки. К примеру, можно просканировать код на телефоне друга - и тогда ему будет присвоен самый высокий уровень верификации. Threema - мессенджер популярный, однако настоящему росту мешает его "небесплатность" - жители Германии должны заплатить за него 3 евро.

  • Мессенджер Line, Япония

    Мессенджеры: не только WhatsApp

    Line: легенда из Японии

    В принципе, это довольно обычный мессенджер, который заслуживает внимания как самый популярный сервис мгновенных сообщений в Японии. Интересна легенда о создании Line: говорят, что одной из причин стала авария на АЭС "Фукусима-1". С многими находившимися в районе бедствия нельзя было связаться из-за перебоев в связи, хотя интернет работал. Это якобы и вдохновило создателей Line.

  • Мессенджер Signal

    Мессенджеры: не только WhatsApp

    Signal: Сноуден, возможно, рекомендует

    Еще один малоизвестный мессенджер, которым якобы пользуется (или пользовался раньше) Эдвард Сноуден. Создатели Signal клянутся, что безопасность переписки - максимальная. Среди функций Signal - возможность настройки автоудаления старых сообщений и запрет на скриншоты. А еще у этого мессенджера открытый код, то есть любой специалист может убедиться, что переписка защищена.

  • Facebook Messenger (picture alliance/PHOTOPQR/L'ALSACE/MAXPPP)

    Мессенджеры: не только WhatsApp

    Facebook и прочие

    Существуют, конечно, и мессенджеры Facebook, Skype, приложение от российской соцсети vk.com, но они вам, вероятно, и без нашего обзора хорошо известны. А какими сервисами для общения пользуетесь вы? Автор: Григорий Аросев

    Автор: Григорий Аросев


Смотреть видео 13:35
Now live
13:35 мин

Митинг против блокировки Telegram: Навальный зовет недовольных на Тверскую - DW Новости

Контекст

Мессенджеры: не только WhatsApp

Одна из примет новейшего времени - бурное развитие мессенджеров. Их стало действительно много. А в чем между ними разница? Об этом фотогалерея DW. (18.02.2018)  

Ссылки в интернете

Правила хранения личных данных пользователей Telegram

Telegram-канал Павла Дурова

Аудио- и видеофайлы по теме

Митинг против блокировки Telegram: Навальный зовет недовольных на Тверскую - DW Новости  

Песня про информационную войну - "Заповедник"  

Кому хорошо от запрета Telegram - "Заповедник"  

Также по теме

Russland blockiert blockiert Telegram Messenger App

Обратный эффект: почему провалилась блокировка Telegram? 21.07.2018

Telegram все так же активно используется в России, несмотря на старания Роскомнадзора заблокировать его. Более того, атаки ведомства лишь добавили популярности мессенджеру, считают эксперты.

Russland will Telegram-Messenger-App blockieren

ОБСЕ критикует блокировку Telegram в России 13.04.2018

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ призвал пересмотреть решение суда о Telegram и создать в РФ условия для "свободного, независимого и разнообразного информационного пространства".

Alexander Plushev Kommentarbild App PROVISORISCH

Плющев назвал блокировку Telegram примером двойных стандартов 13.04.2018

Журналист Александр Плющев назвал доводы, использованные для блокировки Telegram, "крайне неубедительными и смехотворными". По его словам, на очереди могут оказаться и другие мессенджеры.

Реклама

Самые читаемые

Что известно об убийстве и беспорядках в Хемнице?  

Где в Германии много рабочих мест и доступное жилье  

Немецкие историки о мифах вокруг Курской битвы  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно