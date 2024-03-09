TAURUS: в ФРГ нет единства по вопросу о круговом обмене

У немецких политиков нет единого мнения относительно возможности совершить круговой обмен вооружениями, при котором ФРГ поставит Великобритании дальнобойные ракеты TAURUS, а Лондон, в свою очередь, передаст Киеву ракеты Storm Shadow. Об этом пишет в субботу, 9 марта, на своем сайте новостная передача Tagesschau немецкого телеканала ARD.

Так, эксперт по европейской политике правящей партии "зеленые" Антон Хофрайтер (Anton Hofreiter) приветствовал подобный круговой обмен. "Было бы лучше, если бы (канцлер ФРГ Олаф. - Ред.) Шольц перестал блокировать поставку TAURUS (Украине. - Ред.). Однако прежде чем Украина не получит вообще никаких крылатых ракет, круговой обмен (стоит рассматривать. - Ред.) как одну из возможностей", - заявил он в интервью изданиям медиагруппы Funke.

Между тем руководство фракции оппозиционного блока ХДС/ХСС в бундестаге такую идею отвергает. Как пояснил в интервью газете Rheinische Post замглавы фракции Йоханн Вадефуль (Johann Wadephul),"необходимо сделать все, чтобы предотвратить поражение Украины". "К этому относится и поставка лучших систем вооружения, а TAURUS - это как раз такая система", - добавил он.

Ранее к поставке Украине дальнобойных ракет TAURUS призывали председатели ХДС и ее сестринской партии ХСС - Фридрих Мерц (Friedrich Merz) и Маркус Зёдер (Markus Söder).

В то же время вице-председатель фракции правящей Социал-демократической партии в бундестаге Дирк Визе (Dirk Wiese) напомнил в интервью газете Rheinsiche Post , что большинство немцев поддерживают позицию Шольца, отказывающегося от поставок дальнобойных ракет TAURUS Украине. По словам Визе, это мнение разделяют и многие члены ХДС и ХСС, "как узнаешь из частных разговоров в избирательном округе".

Большинство немцев против поставок TAURUS Украине

Как говорят обнародованные 7 марта результаты репрезентативного опроса Deutschlandtrend, проведенного институтом Infratest dimap по заказу телеканала ARD и газеты Welt, доля немцев, выступающих против поставок ракет TAURUS Киеву, за прошедший месяц увеличилась на 9% и составляет сейчас 61%. Поддержать такую инициативу готовы 29% граждан, что на 7 процентных пунктов меньше, чем месяц назад.

22 февраля проект резолюции о поставке ракет TAURUS Украине, выдвинутый блоком ХДС/ХСС, был отвернут абсолютным большинством депутатов бундестага. 7 марта, однако, управляющий делами фракции Торстен Фрай (Thorsten Frei) заявил в интервью газете Rheinische Post, что блок ХДС/ХСС в бундестаге на следующей неделе вновь вынесет этот вопрос на голосование. Ожидается, что оно пройдет 14 марта.

О возможности организовать с Германией круговой обмен вооружениями ради поддержки Украины рассказал глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон в интервью газете Süddeutsche Zeitung. Отвечая на вопрос о возможности такого хода, он указал: "Мы готовы рассмотреть все опции, чтобы добиться максимального эффекта для Украины".

Канцлер ФРГ Олаф Шольц отвергает идею поставки ракет TAURUS Украине, обосновывая это тем, что, если "неверно применить" TAURUS, ракета может "поразить цель где-нибудь в Москве".

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