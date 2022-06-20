 Татьяна Лазарева: В России очень не хватает любви | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 15.07.2022

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Культура и стиль жизни

Татьяна Лазарева: В России очень не хватает любви

Российская телеведущая Татьяна Лазарева заняла активную позицию против войны в Украине. Она отстаивает свое мнение в соцсетях и не боится хейтеров. Татьяна живет в Испании и возвращаться в Россию пока не видит смысла.

Татьяна Лазарева в фойе DW в Бонне

Татьяна Лазарева в здании DW в Бонне

Война против Украины застала Татьяну Лазареву в Киеве. Известная телеведущая и общественный деятель заняла активную позицию против политики Кремля. Она отстаивает свое мнение в соцсетях и не боится хейтеров. По мнению Лазаревой, в РФ происходит навязывание агрессивной повестки и россиянам тяжело находиться под абсолютным пропагандистским гнетом. Татьяна хотела бы изменить Россию. Но признается, что у нее опустились руки и энергии не хватает. Она временно уехала в Испанию и возвращаться в Россию пока не видит смысла.

- Татьяна, Россия сегодня - это...

- Ох, Россия сегодня - это агрессор. Собственно, давно таким стала. Но, опять же, что такое Россия? Это же не просто верхушка, которая принимает решение. Это огромное количество разных обычных людей. Я с очень большим сочувствием отношусь к людям, которые там выживают. Это нельзя назвать жизнью. Это обман, что у вас все есть в магазинах и больше ничего не нужно. Потому что человеку нужна уверенность в завтрашнем дне, спокойствие, какие-то базовые вещи. Сейчас так много ужасных случаев, когда люди идут по контракту на войну для того, чтобы, например, закрыть кредиты. Это зверство какое-то. Это самое страшное, что сейчас происходит в России. Правительство направляет очень агрессивную политику не только наружу, но и вовнутрь, на этих людей. И это не любовь, это вот такое презрение! Не ненависть даже.

Татьяна Лазарева сидит у микрофона в студии DW в Бонне

Татьяна Лазарева в студии DW в Бонне

- Вы написали в Instagram, что Россия - своего рода организм,который чистится. Как вы это себе представляете?

- Как при отравлении: когда выздоравливаешь, в какой-то момент из тебя начинают выходить токсины - и ты очищаешься. Вот что сейчас происходит с людьми. Они даже, может, и не хотят, но изнутри срабатывает какой-то рвотный рефлекс. И это захлестывает всех: и их самих, и все пространство вокруг. Все общество в какой-то злобе и агрессии. Это ненормально. Так люди недолго смогут прожить, от этого устаешь. Происходит навязывание агрессивной повестки. И людям хотелось бы жить спокойно, достойно. Даже, может, им и не хочется жить достойно, может уже вообще забыли, что такое достоинство. Потому что все слова, которые сейчас употребляются, уже весь смысл вообще потеряли. Патриотизм - уже не патриотизм, любовь к родине - нелюбовь к родине… А вот слово "достоинство", пожалуй, нужно поменьше сейчас употреблять, чтобы оно так же не утратило свой истинный смысл. Но это очень важная черта человеческая - жить с достоинством. Не всем сейчас доступно.

Когда родина тебя не любит и всячески это показывает, то очень сложно продолжать ее принимать и закрывать на все глаза. А зачем? И как мои дети будут жить в этой стране? Получается, что мои дети уже в этой стране в ближайшее время жить не будут. И это не соответствует моим принципам любви к родине. Я сама хотела бы там жить. Редко люди уезжают оттуда по своей воле. Но сейчас практически все бегут оттуда. Нет возможности там остаться и что-то донести, сказать, что мне вот это не нравится, давайте обсудим и я помогу это исправить - я готов пострадать, поработать, построить что-то новое. Вот этой возможности сейчас нет. И поэтому все разваливается.

- Какую поддержку тем, кто против войны, может дать Германия и другие европейские страны?

- Мне не нравится то, что сейчас происходит в Германии и в других европейских странах: блокировка русских людей, то, что им здесь почти ничего нельзя. Нужно приложить очень большие усилия, чтобы что-то сделать. Например, получить разрешение на работу вообще невозможно. Что может сделать Европа для Украины - это понятно, и прекрасно все, что она делает. Но вообще-то беженцы разные бегут от Путина: и украинцы, и россияне, и белорусы. Все! А тут, в Европе, такое… Мне это не очень нравится, но, опять же, у всех свои резоны.

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- Вы занимаете активную позицию. Кто-то вас в соцсетях поддерживает, но выполучаете и массу оскорблений. Как вы справляетесь с волной хейта?

- Я с этим хейтомуже живу столько лет, что стала спокойна, как танк. Мне жалко моих подписчиков, огромное количество хейта и на них тоже направлено. Они зачем-то вступают в какие-то объяснения. Я говорю: "Ребята, не надо!" Хотя… однажды у меня был смешной случай. Я связалась-таки с парочкой. Они на меня: "Сдохни, тварь! Умри, мразь!" А я им говорю: "Здрасьте, а что случилось-то? Что такое у вас произошло? Помочь чем-то?" И как-то мы так в процессе переписки вполне себе дошли и до извинений с той стороны.

- Ваши друзья в Украине уже начали выпускать юмористические передачи. Вы тоже уже можете шутить?  

- Да, я в них участвую, уже могу, да. Есть моменты, когда тебе так страшно и так больно, например, что не до смеха. Но как только боль отступает, страх тоже отступает, и на выдохе тебе уже не так страшно. Потом только, когда начинает отступать, начинается жизнь. Человек в шоковом состоянии замирает, как бы он - не он. Это нормальная реакция на стресс и шок. Жизнь - это про то, что да, есть боль, а есть неболь. Есть слезы, а есть смех. Всегда так. В жизни не могут быть постоянно только один смех или одна боль.

- А есть что-то, над чем вы никогда не будете смеяться или шутить?

- Я никогда не буду смеяться над более слабым. Именно смеяться. У меня был слепой отец. И мы прекрасно про это шутили. Не то, что "ха-ха-ха, ты слепой!" Есть разный смех. Смехом можно поддерживать, и шутками: вместе посмеемся - и тогда тебе тоже будет не так страшно и не так больно. Но есть - я таким не владею - уничижительный смех. Ужасно не люблю эти модные сейчас, как их называют, "прожарки", когда про тебя - личную жизнь, творчество, внешний вид - говорят всякие "смешные гадости".

- Вы живете в Испании. Вам там нравится?

- Я не живу в Испании, я временно туда уехала!

- Вы хотите вернуться в Россию?

- В принципе, вернуться я могу прямо сейчас. Никто в аэропорту меня не будет тормозить, я же не Алексей Навальныйили Илья Яшин. Я быстренько выйду, в такси сяду и до дома доеду. Но я не поеду в ближайшее время. Зачем? Дети мои уже уехали. Что там делать? Я никому не нужна в России. Ну, о'кей, я и в Испании никому не нужна, но там хотя бы поприятнее.

- Кстати, некоторые ваши коллеги ездят по Европе с гастролями. А у вас какие творческие планы?

- У меня уже давно нет никаких творческих планов. Но если подумать о великом деле, которое я бы хотела совершить, то это - изменить Россию, нашей сделать Россию. Но у меня настолько опустились руки, что одной моей энергии пока не хватает. Ну, может быть, еще кто-нибудь найдется.

- И какой бы она была - Россия 2.0?

- Там очень не хватает любви. Там просто было бы много любви ко всем людям. Люди достойны любви, их надо любить с самого детства и давать им понять, что они нужны, что они хорошие.

- И восемь раз в день обнять?

- Да, и погладить. Да, так и нужно со всеми! 

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