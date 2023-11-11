ТАСС: Юрия Дудя проверяют по статье о "дискредитации армии"

Прокуратура проверяет журналиста Юрия Дудя по статье о "дискредитации армии" после интервью с Цыгановыми, сообщило агентство ТАСС.

Прокуратура Москвы начала проверку в отношении журналиста Юрия Дудя по уголовной статье о "дискредитации" российской армии (ст. 280.3 УК РФ) после интервью с Викторией и Вадимом Цыгановыми. Об этом агентство ТАСС сообщает в субботу, 11 ноября, со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, проверка будет проходить до начала декабря, а "в случае необходимости" ее проведение будет продлено. Поводом для проверки стало "обращение от общественника", сказал источник ТАСС. Ранее донос на Дудя писал Виталий Бородин, который называет себя "главой Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией" и регулярно пишет доносы, напоминает ТАСС.

Официально о проверке в отношении Дудя не сообщалось, сам журналист не комментировал публикацию ТАСС. Министерство юстиции России в апреле 2022 года внесло Дудя в перечень СМИ, выполняющих функции "иностранного агента".

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