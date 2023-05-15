Танки Abrams для обучения украинских военных прибыли в ФРГ

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 16 мая.

На 447-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий вторника, 16 мая (время московское).

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В течение суток российские войска 12 раз обстреляли приграничные районы Сумской области - Белопольская, Краснопольская, Шалыгинская и Новослободская территориальные общины, сообщила пресс-служба Сумской областной военной администрации . По ее данным, там было зафиксировано 136 взрывов.

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31 танк Abrams доставлен из США в Германию для обучения украинских военных, сообщил представитель Пентагона Пэт Райдер. По его словам, тренировки должны начаться в ближайшие недели. "Эти учения должны подготовить украинских военных к тому, чтобы осуществлять успешные операции на поле боя и защищать народ Украины", - заявил Райдер на брифинге.

Хроника событий 15 мая 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 15 мая 00.00 - 13.59 >>>

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