Танки Abrams для обучения украинских военных прибыли в ФРГ
Анастасия Аринушкина
7 мин. назад
Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 16 мая.
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На 447-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий вторника, 16 мая (время московское).
31 танк Abrams доставлен из США в Германию для обучения украинских военных, сообщил представитель Пентагона Пэт Райдер. По его словам, тренировки должны начаться в ближайшие недели. "Эти учения должны подготовить украинских военных к тому, чтобы осуществлять успешные операции на поле боя и защищать народ Украины", - заявил Райдер на брифинге.