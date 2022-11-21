  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Энергетический кризис
Ситуация в Беларуси
Танцоры
Фото: Max/Zoonar/picture alliance
КультураГермания

Танцы и лесосплав. Что у них общего?

Марина Борисова
21 мин. назад

На занесение в Список всемирного нематериального культурного наследия в 2022 году претендуют современный танец и лесосплав.

https://p.dw.com/p/4JjCL

На занесение в список всемирного нематериального культурного наследия в 2022 году претендуют современный танец и лесосплав. И обе заявки в Организацию Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) направила Германия.

Современный танец

Почему современный танец? При этом, если честно, он уже не такой уж и современный. Речь идет не о хип-хопе или брейк-дансе. Современный танец, претендующий на включение в Список культурного наследия, - это стиль, возникший в 20-е годы прошлого века, ставший воплощением эмансипации и раскрепощения тела и души.

Мэри Вигман
Мэри ВигманФото: picture-alliance/akg-images/G. Schuetz

"Пионером современного танца" называют легендарную немецкую танцовщицу и хореографа Мэри Вигман (Mary Wigman, 1886-1973). Ее девизом было: "Нет танца без экстаза!". Номинирование современного танца "придало уверенности и вызвало подъем в профессиональной среде, и еще раз показало, что танец обладает выдающейся силой объединять людей", подчеркнул Михаэль Фройндт (Michael Freundt), глава Немецкого танцевального объединения.

Наряду с экспрессивным танцем на звание всемирного нематериального наследия претендует довольно старое ремесло - лесосплав. "Золотые" годы лесосплава в Европе пришлись на период от Средневековья до второй половины прошлого века. Как вид транспортировки леса по воде он применялся на переправах, водоемах и реках. Заявку Германия подала совместно с Латвией, Австрией, Польшей, Испанией и Чехией. Мартин Шпренг (Martin Spreng), председатель Немецкого объединения лесосплавных предприятий рад номинации и обмену опытом, который возник между участниками совместной заявки. 

Список нематериального культурного наследия пополняется

Конвенцию об охране нематериального культурного наследия, которую ратифицировали уже 180 стран, ЮНЕСКО приняла в 2003 году. Список объектов, подлежащих защите на основе этого документа, иллюстрирует разнообразие культурного наследия человечества и указывает на значение традиций, подчеркивая также опасность их полного исчезновения. Германия ратифицировала конвенцию в 2013 году. Списки нематериального культурного наследия включают уже более 600 элементов из 140 стран. Среди них, например, - азербайджанский национальный женский головной убор кялагаи, навыки изготовления киргизской и казахской юрт, бразильское национальное боевое искусство капоэйра, армянский лаваш и японская традиция производства бумаги.

Решение о включении в Список нематериального культурного наследия будет принято на заседании ЮНЕСКО, которое пройдет с 28 ноября по 3 декабря в столице Марокко Рабате.

Смотрите также:

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Театр Пины Бауш

Женщина-революция: Пина Бауш и танцевальный авангард

Женщина-революция: Пина Бауш и танцевальный авангард

Она не просто преобразовала современный танец, но и создала новый жанр: танцевальный театр. Пина Бауш была больше, чем хореограф. Она была театр! 27 июля ей исполнилось бы 80 лет.
Культура27 июля 2020 г.
Beijing Dance Theater

От хореографии до йоги: Movimentos в Вольфсбурге

От хореографии до йоги: Movimentos в Вольфсбурге

Главное культурное событие года в "автограде": с апреля по май продолжается международный фестиваль современного перформативного искусства на родине автомобиля "Фольксваген".
10 апреля 2015 г.

Памятники архитектуры из винных пробок

Памятники архитектуры из винных пробок

Дитер Кёллен до мельчайших деталей воссоздаёт древние сооружения в миниатюре.
2 января 2015 г.
Показать еще
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Вид на Запорожскую АЭС (фото из архива)

День 270-й войны: Запорожская АЭС вновь обстреляна

Конфликты11 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

На избирательном участке

Как в Казахстане президента выбирали

Как в Казахстане президента выбирали

Политика12 ч. назад
Логотип ЧМ в Катаре на фоне небоскребов

Что нужно знать о чемпионате мира по футболу в Катаре

Что нужно знать о чемпионате мира по футболу в Катаре

Футбол19 ноября 2022 г.
Женщина смотрит через забор на строй мобилизованных

Жена мобилизованного: "Они пешки в чьей-то игре"

Жена мобилизованного: "Они пешки в чьей-то игре"

Правосудие и закон19 ноября 2022 г.
Рекламный плакат с информацией о выборах президента Казахстана

Выборы президента Казахстана. Победа у Токаева в кармане?

Выборы президента Казахстана. Победа у Токаева в кармане?

Политика19 ноября 2022 г.
Блэкаут в Киеве после российского ракетного обстрела

День 268-й войны: Разрушена половина энергосистемы Украины

День 268-й войны: Разрушена половина энергосистемы Украины

Политика18 ноября 2022 г.
Белорусские силовики применяют слезоточивый газ против протестующих

Карательный орган режима. Доклад правозащитников о ГУБОПиК

Карательный орган режима. Доклад правозащитников о ГУБОПиК

Политика18 ноября 2022 г.
На главную страницу