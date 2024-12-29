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Танцор Полунин пожаловался на отмену шоу в Москве

Николай Линке
29 декабря 2024 г.

Объявивший об эмиграции артист балета Сергей Полунин пожаловался, что одно из его шоу в Москве отменили. При этом он же призывает покупать билеты на свое выступление в столице РФ.

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Сергей Полунин (фото из архива)
Сергей Полунин (фото из архива)Фото: picture-alliance/dpa/A. Lents

Артист балета Сергей Полунин, который поддержал вторжение РФ в Украину и был доверенным лицом Владимира Путина, пожаловался, что одно из его шоу в Москве отменили.

18 декабря танцор объявил об эмиграции из России. В ночь на воскресенье, 29 декабря, он пожаловался в Telegram-канале , что "отменяют и запрещают наше выступление с моей женой Еленой". Сообщение написано запутанным языком, почти без запятых и точек. "Просто сказали, что бюджетные деньги тратить на людей которые не связывают свою жизнь со страной, не допустимо. Но сказали что их не волнует другое коммерческое мероприятие, на котором мы с Еленой будем кататься, так как это частная инициатива", - сообщил артист.

Далее он рассказывает, "сколько сделал для государства человек, которому вы сейчас нагадить хотите". Полунин перечисляет поддержку Путина, аннексии Крыма, вторжения в Украину и "ветеранов СВО", помощь детям из Севастополя и Мариуполя, выступления перед сотрудниками ФСБ. Затем он жалуется, что власти "забрали пушкинскую карту на мои шоу", "не поддержали ни одну из моих идей, которую я хотел и для "Единой России" сделать и для России и для Крыма". "Решение уехать было правильным это подтверждается отношением", - резюмирует артист.

Полунин не уточнил, какое именно мероприятие с участием его жены фигуристки Елены Ильиной отменено. По данным газеты "Спорт Экспресс", пара много лет гастролирует с шоу "Распутин" и "Мастер и Маргарита", а также мечтает создать собственное ледовое шоу. В 2022 году Полунин и Ильиных вместе катались на льду в шоу Евгения Плющенко.

Уже днем в воскресенье Полунин опубликовал в Telegram-канале новый призыв прийти на его балетный гала-вечер "Новогодняя ретроспектива" в концертный зал "Arbat 21" (бывший Arbat Hall) в понедельник, 30 декабря. Почти все онлайн-билеты на мероприятие проданы.

На теле танцора - три портрета Путина

Сергей Полунин родился в Херсоне и закончил Киевское хореографическое училище. С 2007 по 2012 годы он был ведущим солистом британского Королевского балета, позже выступал в Баварской опере. Он имеет также гражданство Сербии. В 2018 году, получив гражданство РФ, Полунин начал активно поддерживать кремлевскую власть. Он набил себе три татуировки с изображением Путина. При этом на руке Полунина набит герб Украины.

Сергей Полунин (фото из архива)
Сергей Полунин (фото из архива)Фото: Getty Images/A. Nemenov

11 декабря Полунина уволили с поста руководителя Севастопольского театра оперы и балета. В тот же день министерство культуры РФ назначило на эту должность солиста Большого и Мариинского театров Ильдара Абдразакова. Причины кадрового решения не сообщались, отмечает The Moscow Times.

 

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