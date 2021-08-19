Талибы составили черный список сторонников прежней власти

Афганские талибы начали составлять черный список людей, которые работали на ключевых должностях при прежней власти либо сотрудничали с военнослужащими США и других стран НАТО. Об этом сообщило в четверг, 19 августа, агентство Reuters со ссылкой на экспертный доклад, составленный для ООН Норвежским центром глобального анализа (RHIPTO).

"Талибы активизируют охоту на всех представителей и сторонников павшего режима, и в случае неудачи целью становятся их семьи. Они арестовывают их и наказывают в соответствии с собственной интерпретацией законов шариата… Особенно подвержены риску лица, занимавшие ключевые позиции в армии, полиции и следственных подразделениях",- говорится в сообщении. В частности, в черном списке оказались многие из тех, кто в настоящее время находится в аэропорту Кабула в надежде на эвакуацию.

По данным Deutsche Welle, радикальное исламистское движение "Талибан" целенаправленно ищет для расправы и журналистов. В Кабуле и провинциях его боевики приходили с обысками в дома родственников как минимум трех сотрудников медиакомпании. На западе Афганистана 19 августа талибы убили одного близкого родственника журналиста DW и тяжело ранили другого. Боевики искали самого журналиста, который в настоящее время уже находится в Германии. Другие его родственники смогли спастись в последний момент и сейчас вынуждены скрываться от преследователей.

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