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"Талибан" освободил депортированных из ФРГ преступников

Алексей Волошинов
7 сентября 2024 г.

Преступников освободили после того, как их семьи письменно пообещали, что они больше не совершат преступлений, рассказал представитель "Талибана" в Дохе.

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Депортация просителей убежища из ФРГ в Афганистан (2019 год)
Депортация просителей убежища из ФРГ в Афганистан (2019 год)Фото: picture alliance/dpa

Депортированных из Германии в Афганистан преступников отпустили на свободу. Об этом со ссылкой на представителя радикального исламистского движения "Талибан" в столице Катара Дохе Мохаммада Сухаила Шахина пишет агентство dpa в пятницу, 6 сентября.

По словам Шахина, осужденные были освобождены "после того, как их семьи дали письменные заверения в том, что они не совершат никаких уголовных преступлений".

Депортационный рейс из Германии в Афганистан

Германия 30 августа депортировала 28 граждан Афганистана на родину - впервые с 2021 года, когда исламистское радикальное движение "Талибан" после вывода войск США вновь захватило там власть. Как сообщил представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit), речь идет об осужденных преступниках, "не имеющих права оставаться в Германии". Перед вылетом каждый из них получил 1000 евро.

Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser) в свою очередь заявила, что планирует продолжать практику депортационных полетов. "Я продолжу делать все возможное, чтобы преступники и террористы, представляющие опасность, были депортированы в Афганистан и Сирию", - пообещала она.

В свою очередь, представители оппозиционного консервативного блока ХДС/ХСС призвали сделать подобные депортационные рейсы регулярной практикой. Так, глава земельной группы ХСС в бундестаге Александер Добриндт (Alexander Dobrindt) 1 сентября заявил: "Я ожидаю, что министр внутренних дел Фезер организует следующий депортационный рейс в Афганистан на следующей неделе".

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