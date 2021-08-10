 ″Талибан″ наступает: страх и отчаяние в Афганистане (фотогалерея) | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 12.08.2021

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Мир

"Талибан" наступает: страх и отчаяние в Афганистане (фотогалерея)

Вывод войск международной коалиции из Афганистана развязал руки талибам. Группировка захватывает один город за другим. Страну охватила война. Мирные жители спасаются бегством. Кабул готовится к осаде.

  • Талибы на захваченном КПП перед въездом в Кундуз

    Наступление "Талибана": что будет с Афганистаном?

    "Талибан" пытается захватить власть в стране

    Прогноз, что вывод иностранных войск из Афганистана послужит толчком к попытке "Талибана" захватить власть, оказался верным. Военные столкновения между талибами и афганскими силами безопасности вспыхнули по всей стране. Бои идут в большинстве регионов, в том числе, с применением тяжелого вооружения. На снимке - талибы на КПП перед въездом в город Кундуз.

  • Разрушенные здания в Кундузе

    Наступление "Талибана": что будет с Афганистаном?

    Захват Кундуза талибами - огромная потеря для правительственных сил

    "Талибан" захватил Кундуз - ключевой город на севере страны, считающийся воротами в северные провинции Афганистана. Потеря Кундуза стала огромным ударом для афганских сил безопасности. Все административные здания в городе находятся под контролем талибов, они заняли офис губернатора и штаб-квартиру полиции. Большая часть городской инфраструктуры во время боев была разрушена.

  • Разрушенное здание в городе Лашкаргахе

    Наступление "Талибана": что будет с Афганистаном?

    Талибы оставляют за собой руины

    Талибы продвигаются с севера на юг страны, и их мишенью становится в первую очередь мирное население. На снимке - город Лашкаргах к югу от столицы страны: в результате авиаудара здесь уничтожены больница и школа. Мирные жители часто служат боевикам живым щитом, многие получают ранения и погибают.

  • Семья афганцев спасается бегством из Герата на мотоцикле

    Наступление "Талибана": что будет с Афганистаном?

    Опасаясь мести талибов

    Особенно опасной ситуация стала для афганцев, сотрудничавших с международными силами НАТО. Они опасаются мести "Талибана" и вынуждены вместе с семьями бежать - иногда через линию фронта. Стремительное наступление талибов вынуждает многих афганцев покидать свои дома, успев взять с собой лишь документы. На снимке - семья спасается бегством из захваченного талибами города Герат.

  • Беженцы в Кабуле

    Наступление "Талибана": что будет с Афганистаном?

    Кабул готовится к осаде

    Талибы не скрывают, что они стремятся полностью захватить страну и установить свое господство в Афганистане. Столица страны Кабул пока что находится под контролем властей, но многие опасаются, что она может пасть в течение нескольких месяцев. За стенами Кабула скопились тысячи беженцев. Город готовится к осаде.

  • Занятия в школе для девочек

    Наступление "Талибана": что будет с Афганистаном?

    Что ждет женщин в случае прихода к власти талибов?

    "Талибан" собирается восстановить в стране "Исламский халифат Афганистан". Крайне консервативные взгляды талибов внушают многим опасения, что с их приходом страна вновь вернется к жестким формам шариата, как это было в 1990-е годы. Многие боятся, что талибы лишат гражданских прав в первую очередь женщин и детей.

  • Президент США Джо Байден

    Наступление "Талибана": что будет с Афганистаном?

    Уход США из Афганистана - спустя почти 20 лет пребывания в стране

    США приняли решение уйти из Афганистана спустя почти 20 лет после начала военной операции в этой стране. Джо Байден объявил, что вывод войск завершится к 11 сентября - 20-й годовщине терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне. Вслед за США войска из Афганистана решили вывести и другие страны НАТО. По опросам общественного мнения, большинство жителей США и ФРГ поддерживают уход из Афганистана.

  • Военнослужащие бундесвера покидают военный лагерь в Файзабаде.

    Наступление "Талибана": что будет с Афганистаном?

    Правильным ли было решение США и НАТО уйти из Афганистана?

    Немало западных экспертов убеждены в том, что решение США и НАТО о выводе войск из Афганистана было преждевременным. В афганских правительственных войсках многие считают, что войска международной коалиции не должны были уходить из страны, оставив их один на один с исламистами. На снимке - военнослужащие бундесвера покидают военный лагерь в Файзабаде.

  • Флаг Талибана над Кундузом

    Наступление "Талибана": что будет с Афганистаном?

    Флаг "Талибана" над Кундузом - символ провала западной миссии в Афганистане

    В захваченном Кундузе теперь развевается флаг "Талибана", ставший, по мнению многих, символом провала миссии западных союзников в борьбе за суверенитет в Афганистане. Какое будущее ждет страну?

    Автор: Марина Барановская


  • Талибы на захваченном КПП перед въездом в Кундуз

    Наступление "Талибана": что будет с Афганистаном?

    "Талибан" пытается захватить власть в стране

    Прогноз, что вывод иностранных войск из Афганистана послужит толчком к попытке "Талибана" захватить власть, оказался верным. Военные столкновения между талибами и афганскими силами безопасности вспыхнули по всей стране. Бои идут в большинстве регионов, в том числе, с применением тяжелого вооружения. На снимке - талибы на КПП перед въездом в город Кундуз.

  • Разрушенные здания в Кундузе

    Наступление "Талибана": что будет с Афганистаном?

    Захват Кундуза талибами - огромная потеря для правительственных сил

    "Талибан" захватил Кундуз - ключевой город на севере страны, считающийся воротами в северные провинции Афганистана. Потеря Кундуза стала огромным ударом для афганских сил безопасности. Все административные здания в городе находятся под контролем талибов, они заняли офис губернатора и штаб-квартиру полиции. Большая часть городской инфраструктуры во время боев была разрушена.

  • Разрушенное здание в городе Лашкаргахе

    Наступление "Талибана": что будет с Афганистаном?

    Талибы оставляют за собой руины

    Талибы продвигаются с севера на юг страны, и их мишенью становится в первую очередь мирное население. На снимке - город Лашкаргах к югу от столицы страны: в результате авиаудара здесь уничтожены больница и школа. Мирные жители часто служат боевикам живым щитом, многие получают ранения и погибают.

  • Семья афганцев спасается бегством из Герата на мотоцикле

    Наступление "Талибана": что будет с Афганистаном?

    Опасаясь мести талибов

    Особенно опасной ситуация стала для афганцев, сотрудничавших с международными силами НАТО. Они опасаются мести "Талибана" и вынуждены вместе с семьями бежать - иногда через линию фронта. Стремительное наступление талибов вынуждает многих афганцев покидать свои дома, успев взять с собой лишь документы. На снимке - семья спасается бегством из захваченного талибами города Герат.

  • Беженцы в Кабуле

    Наступление "Талибана": что будет с Афганистаном?

    Кабул готовится к осаде

    Талибы не скрывают, что они стремятся полностью захватить страну и установить свое господство в Афганистане. Столица страны Кабул пока что находится под контролем властей, но многие опасаются, что она может пасть в течение нескольких месяцев. За стенами Кабула скопились тысячи беженцев. Город готовится к осаде.

  • Занятия в школе для девочек

    Наступление "Талибана": что будет с Афганистаном?

    Что ждет женщин в случае прихода к власти талибов?

    "Талибан" собирается восстановить в стране "Исламский халифат Афганистан". Крайне консервативные взгляды талибов внушают многим опасения, что с их приходом страна вновь вернется к жестким формам шариата, как это было в 1990-е годы. Многие боятся, что талибы лишат гражданских прав в первую очередь женщин и детей.

  • Президент США Джо Байден

    Наступление "Талибана": что будет с Афганистаном?

    Уход США из Афганистана - спустя почти 20 лет пребывания в стране

    США приняли решение уйти из Афганистана спустя почти 20 лет после начала военной операции в этой стране. Джо Байден объявил, что вывод войск завершится к 11 сентября - 20-й годовщине терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне. Вслед за США войска из Афганистана решили вывести и другие страны НАТО. По опросам общественного мнения, большинство жителей США и ФРГ поддерживают уход из Афганистана.

  • Военнослужащие бундесвера покидают военный лагерь в Файзабаде.

    Наступление "Талибана": что будет с Афганистаном?

    Правильным ли было решение США и НАТО уйти из Афганистана?

    Немало западных экспертов убеждены в том, что решение США и НАТО о выводе войск из Афганистана было преждевременным. В афганских правительственных войсках многие считают, что войска международной коалиции не должны были уходить из страны, оставив их один на один с исламистами. На снимке - военнослужащие бундесвера покидают военный лагерь в Файзабаде.

  • Флаг Талибана над Кундузом

    Наступление "Талибана": что будет с Афганистаном?

    Флаг "Талибана" над Кундузом - символ провала западной миссии в Афганистане

    В захваченном Кундузе теперь развевается флаг "Талибана", ставший, по мнению многих, символом провала миссии западных союзников в борьбе за суверенитет в Афганистане. Какое будущее ждет страну?

    Автор: Марина Барановская


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Талибы наступают: что будет с Афганистаном? (09.07.2021)

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    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Первая военная миссия вне Европы

    11 января 2002 года первые 70 немецких военнослужащих прибыли в Кабул. Так началась первая неевропейская боевая операция бундесвера. В самый разгар миссии ISAF в Афганистане базировались до 5350 служащих бундесвера. Германия предоставила третий по численности после США и Великобритании военный контингент в состав международных сил ISAF.

  • Getötete deutsche Soldaten in Afghanistan

    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Первые жертвы

    В результате взрыва в Кабуле 6 марта 2002 года погибли двое немецких и трое датских солдат, пытавшиеся обезвредить ракетный снаряд. За годы миссии ISAF в Афганистане жизни потеряли 55 военнослужащих бундесвера.

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    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    "Защитить безопасность Германии на Гиндукуше"

    26 июля 2002 года министр обороны ФРГ Петер Штрук (Peter Struck) прилетел на базу бундесвера в Афганистане. На критику немецкого военного присутствия в этой стране политик ответил фразой, которую потом охотно цитировали журналисты: "Безопасность Федеративной Республики Германия защищают и на Гиндукуше".

  • Afghanistan Übersetzer Bundeswehr

    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Ответственность за север Афганистана

    Бундесвер был задействован в относительно спокойном регионе на севере страны. Тем самым удалось смягчить критику в самой Германии и одновременно исполнить ожидания в мире, связанные с участием бундесвера в миссии ISAF. С октября 2003 года немецкие солдаты базировались в провинции Кундуз. В 2006 году Германия взяла на себя главную ответственность за стабильность на севере Афганистана.

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    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Конкретная помощь населению

    Германия первой из стран НАТО направила специалистов в региональные команды по восстановлению инфраструктуры в Афганистане (PRT). Восстановление гражданских структур и вооруженное обеспечение безопасности понимались как две стороны одной медали. Германия будет оказывать финансовую помощь в деле восстановления Афганистана и после 2014 года.

  • default

    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Подготовка сотрудников афганских сил безопасности

    Германия взяла на себя ведущую роль и в подготовке сотрудников афганских сил безопасности. В четырех центрах, расположенных в разных частях Афганистана, прошли обучение более 60 тысяч полицейских и солдат. Правительство ФРГ предоставило на эти цели 380 миллионов евро.

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    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Черный день

    4 сентября 2009 года немецкий полковник Георг Кляйн (Georg Klein) затребовал авиаудар НАТО по двум похищенным талибами бензовозам в провинции Кундуз. В результате погибло более 90 мирных жителей, в том числе дети. Расследование в Германии по подозрению в совершении полковником Кляйном военного преступления было прекращено.

  • default

    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Неосторожные высказывания федерального президента

    22 мая 2010 года президент ФРГ Хорст Кёлер (Horst Köhler) обрушил на себя шквал критики в Германии высказыванием, сделанным в самолете на обратном пути из Афганистана. Он обосновал участие бундесвера в миссии ISAF, в том числе, экономическими интересами Германии. Вскоре после этого заявления Кёлер ушел в отставку.

  • default

    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Постепенный вывод войск

    До конца 2014 года бундесвер, по согласованию с партнерами в НАТО, полностью выведет свои войска из Афганистана. Еще в 2010 году немецкие солдаты покинули провинцию Бадахшан, год спустя - провинцию Кундуз. Военные базы бундесвера были переданы вооруженным силам Афганистана. Немецкая база близ города Мазари-Шариф до конца 2012 года была главным полевым лагерем бундесвера на севере Афганистана.

  • default

    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Угроза безопасности

    При передаче военной базы в Кундузе афганцам офицеры НАТО заявили, что оставляют регион, в котором восстановлен мир, охраняемый афганскими военными. Но кровавые теракты в Афганистане не прекращаются. Прежде всего, жители северных регионов беспокоятся о своей безопасности.

  • default

    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Последний оплот - военная база "Мармоль"

    База "Мармоль" была местом, в котором многие солдаты бундесвера прощались с Афганистаном. Оттуда осуществлялась отправка военнослужащих обратно в Германию. "Мармоль" останется крупнейшей базой бундесвера в Афганистане и после 2014 года. По окончании миссии ISAF в этом лагере будут размещены порядка 650 немецких инструкторов, которые будут обучать и консультировать военнослужащих афганской армии.

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    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Решительная поддержка

    За миссией ISAF последует другая миссия - "Resolute Support" ("Решительная поддержка"), которая продлится по меньшей мере до конца 2016 года. В ней будут участвовать до 13 тысяч иностранных военнослужащих. Основной задачей новой миссии станет поддержка и обучение солдат афганской армии. Германия направит для участия в ней до 850 военнослужащих.

    Автор: Масуд Сайфулла, Ольга Демидова


Контекст

Немецкие СМИ: Запад еще заплатит за решение уйти из Афганистана

Большинство крупных СМИ ФРГ осуждают решение США и их партнеров по НАТО вывести войска из Афганистана. Они уверены: трагические последствия этого шага ощутит на себе и Европа, и весь мир.  

Глава МИД ФРГ: Германия не станет финансировать халифат в Афганистане

По мнению Хайко Маса, Афганистан без международной помощи нежизнеспособен. И талибы, уверен главы немецкого внешнеполитического ведомства, это тоже отчетливо понимают.  

Берлин призвал своих граждан срочно покинуть Афганистан

Посольство ФРГ предупреждает, что возможности оказания гражданам Германии консульской помощи "крайне ограничены". Талибы утверждают, что контролируют 9 из 34-х административных центров провинций Афганистана.  

В Афганистане талибы заявили о захвате девятого административного центра

Представитель "Талибана" заявил о захвате боевиками этого движения Файзабада, центра провинции Бадахшан, расположенной на северо-востоке Афганистана.  

Спецслужбы США предполагают скорый захват талибами Кабула

По оценке разведки США, город может быть захвачен уже через 30-90 дней после вывода американского военного контингента из Афганистана - гораздо раньше, чем предполагалось изначально.  

Афганистан: что говорят жители провинций, занятых талибами

Талибы продолжают наступление на Кабул. Мирные жители оказались в роли живого щита между исламистами и афганской армией. Многие афганцы обвиняют Запад в том, что их бросили на произвол судьбы.  

Немецкий политик: НАТО должна была остаться в Афганистане

По мнению депутата бундестага Зенсбурга, кризис в Афганистане необходимо разрешать дипломатическими методами. В ЕС призывают предотвратить гражданскую войну в этой стране.  

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Зачем Путину талибы и удастся ли предотвратить катастрофу в Афганистане (09.07.2021)  

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03.11.2015 FILE - In this Nov. 3, 2015 file photo, Afghan Taliban fighters listen to Mullah Mohammed Rasool, the newly-elected leader of a breakaway faction of the Taliban, in Farah province, Afghanistan. Despite US President Donald Trump’s pronouncement that there would be no talks with the Taliban following a series of deadly attacks in Kabul, officials say talks continue, but neither side trusts the other and neither believes the other negotiates independently.(AP Photo, File) |

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Шеберган с населением около 130 тыс. человек является важными воротами в северные и северо-восточные регионы Афганистана. Это второй административный центр, захваченный талибами в течение 24 часов.

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