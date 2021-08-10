"Талибан" наступает: страх и отчаяние в Афганистане (фотогалерея)

Наступление "Талибана": что будет с Афганистаном?

Правильным ли было решение США и НАТО уйти из Афганистана?

Немало западных экспертов убеждены в том, что решение США и НАТО о выводе войск из Афганистана было преждевременным. В афганских правительственных войсках многие считают, что войска международной коалиции не должны были уходить из страны, оставив их один на один с исламистами. На снимке - военнослужащие бундесвера покидают военный лагерь в Файзабаде.