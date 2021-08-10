"Талибан" наступает: страх и отчаяние в Афганистане (фотогалерея)

Вывод войск международной коалиции из Афганистана развязал руки талибам. Группировка захватывает один город за другим. Страну охватила война. Мирные жители спасаются бегством. Кабул готовится к осаде.
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Большинство крупных СМИ ФРГ осуждают решение США и их партнеров по НАТО вывести войска из Афганистана. Они уверены: трагические последствия этого шага ощутит на себе и Европа, и весь мир.
По мнению Хайко Маса, Афганистан без международной помощи нежизнеспособен. И талибы, уверен главы немецкого внешнеполитического ведомства, это тоже отчетливо понимают.
Посольство ФРГ предупреждает, что возможности оказания гражданам Германии консульской помощи "крайне ограничены". Талибы утверждают, что контролируют 9 из 34-х административных центров провинций Афганистана.
Представитель "Талибана" заявил о захвате боевиками этого движения Файзабада, центра провинции Бадахшан, расположенной на северо-востоке Афганистана.
По оценке разведки США, город может быть захвачен уже через 30-90 дней после вывода американского военного контингента из Афганистана - гораздо раньше, чем предполагалось изначально.
Талибы продолжают наступление на Кабул. Мирные жители оказались в роли живого щита между исламистами и афганской армией. Многие афганцы обвиняют Запад в том, что их бросили на произвол судьбы.