Интернациональный легион: почему иностранцы воюют в Украине. Европа в фокусе

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Также в программе: как поляки помогают украинским беженцам, как война в Украине сказывается на итальянцах.
Российская армия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 26 апреля.
Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 6 мая.
Только за 2 апреля из Украины в Польшу въехали 22,3 тысячи человек, заявило польское ведомство пограничной охраны. Между тем в Грецию прибыло 17 тысяч украинцев, на Кипр - 14 тысяч.
Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он назвал эту войну "специальной военной операцией в Донбассе". DW следит за событиями 25 марта.
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