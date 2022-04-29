Интернациональный легион: почему иностранцы воюют в Украине. Европа в фокусе

Польша сообщила о прибытии почти 2,5 миллиона украинских беженцев

Только за 2 апреля из Украины в Польшу въехали 22,3 тысячи человек, заявило польское ведомство пограничной охраны. Между тем в Грецию прибыло 17 тысяч украинцев, на Кипр - 14 тысяч.