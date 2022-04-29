 Интернациональный легион: почему иностранцы воюют в Украине. Европа в фокусе | Ежедневные видеосюжеты Deutsche Welle на русском языке | DW | 13.05.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Все сюжеты

Интернациональный легион: почему иностранцы воюют в Украине. Европа в фокусе

Также в программе: как поляки помогают украинским беженцам, как война в Украине сказывается на итальянцах.

Смотреть видео 26:28

Другие сюжеты в медиатеке

Также в программе: как журналисты превратились в военных репортеров в Украине

Почему украинские беженцы возвращаются в Украину несмотря на войну? Европа в фокусе 29.04.2022

Также в программе: чего и кого боятся украинские беженки в Турции

Проблемы суррогатных матерей в Украине после начала войны. Европа в фокусе 21.04.2022

Также в программе: как санкции скажутся на экономике России

Как немцы помогают украинцам. Европа в Фокусе 01.04.2022

Источники Заповедника сообщают: президенты США и РФ все-таки встретились на саммите АТЭС. Но - не в кулуарах.

Встреча Трампа и Путина: не по любви, а по нужде - "Заповедник" 13.11.2017

Другие сюжеты в рубрике: Политика

Уникальные фото и свидетельства бомбежки и оккупации от фотографа из Мариуполя в интервью DW.

Захват Мариуполя: фотограф про жизнь под российскими обстрелами (12.05.2022) 12.05.2022

Среди украинских беженцев, оказавшихся в Германии из-за развязанной Путиным войны, есть и артисты цирка.

Под куполом цирка в Германии - беженцы из Украины (11.05.2022) 11.05.2022

История двух украинских биологов, которые сейчас живут и работают во французском Лионе.

Как ученые из Украины продолжают исследования во Франции (11.05.2022) 11.05.2022

Корреспондент DW Матиас Бёлингер побывал в деревне Прибугское в Николаевской области, которая находится на линии фронта.

Как видит войну в Украине очевидец бомбежек Гитлера и Путина (10.05.2022) 10.05.2022

Читайте также

People are seen at the Warsaw East railway station, a popular hub for Ukrainians in Warsaw, Poland on 24 March, 2022. Polish cities such as Krakow and Warsaw are seeking help from the EU and the UN in dealing with the large influx of refugees from Ukraine. The population of Warsaw has increased by nearly a fifth since the war in Ukraine has started. (Photo by STR/NurPhoto)

ООН: число украинских беженцев до конца года может достичь 8,3 млн 26.04.2022

Российская армия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 26 апреля.

A view shows damaged buildings and a plant of Azovstal Iron and Steel Works during Ukraine-Russia conflict in the southern port city of Mariupol, Ukraine May 3, 2022. REUTERS/Alexander Ermochenko

Из Мариуполя и "Азовстали" эвакуированы около 500 человек 06.05.2022

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 6 мая.

TOPSHOT - Newly arrived refugees seek assistance from Polish army soldiers after crossing the border from Ukraine into Poland at the Medyka border crossing, eastern Poland, on March 9, 2022. - The number of refugees fleeing the war in Ukraine is expected to top two million soon, the head of the UN refugee agency Filippo Grandi said on March 8, 2022. (Photo by Louisa GOULIAMAKI / AFP) (Photo by LOUISA GOULIAMAKI/AFP via Getty Images)

Польша сообщила о прибытии почти 2,5 миллиона украинских беженцев 04.04.2022

Только за 2 апреля из Украины в Польшу въехали 22,3 тысячи человек, заявило польское ведомство пограничной охраны. Между тем в Грецию прибыло 17 тысяч украинцев, на Кипр - 14 тысяч.

This satellite image provided by Maxar Technologies on Saturday, March 19, 2022 shows the aftermath of the airstrike on the Mariupol Drama theater, Ukraine, and the area around it. (Satellite image ©2022 Maxar Technologies via AP

В результате удара по драмтеатру в Мариуполе погибли около 300 человек 25.03.2022

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он назвал эту войну "специальной военной операцией в Донбассе". DW следит за событиями 25 марта.