Тайвань ввел санкции против поставщика станков из РФ

Штраф за нелегальный экспорт товаров в РФ и Беларусь был увеличен в Тайване в 15 раз - до 1 млн долларов США.

Министерство экономики Тайваня ввело санкции против российского поставщика станков iMachine, запретив тайваньским компаниям продавать ему какие-либо товары. Кроме того, министерство потребовало от тайваньских фирм следить за тем, чтобы произведенное ими высокотехнологичное оборудование не попадало в Россию через третьи страны. Об этом сообщается на сайте Минэкономики Тайваня в пятницу, 2 февраля.

Как следует из пресс-релиза, решение было принято в связи с недавними публикациями в СМИ о том, что компания iMachine закупала через третьи страны тайваньские станки, чтобы позже использовать их в военной промышленности. "Репутация тайваньского бизнеса имеет решающее значение для будущих продаж на мировом рынке, и предприятия отрасли должны быть защищены", - подчеркивается в документе.

По действующим в Тайване законам, промышленность обязана декларировать конечных пользователей, чтобы предотвратить приобретение Россией произведенных в Тайване высокотехнологичных товаров через третьи страны.

Министерство экономики Тайваня призывает тайваньских производителей удостовериться, что их продукция в конечном счете не попадет в Россию или Беларусь при экспорте в страны, "в отношении которых есть повышенный риск того, что они являются перевалочным пунктом (например, Турция, Объединенные Арабские Эмираты, страны Центральной Азии и т.д.)", указано в пресс-релизе ведомства.

Продажа тайваньских станков в РФ через третьи страны

Кроме того, власти Тайваня сообщили о повышении штрафа за нелегальный экспорт товаров в РФ и Беларусь в 15 раз - до 1 млн долларов США. "Министерство экономики Тайваня ориентируется на практику своих международных союзников и заносит в санкционный список предприятия, которые причастны к военной экспансии России", - указано в сообщении. На данный момент в этом списке 1900 компаний.

26 января онлайн-издание The Insider и тайваньский портал The Reporter опубликовали расследование , согласно которому Тайвань, несмотря на проукраинскую позицию его властей, стал важнейшим поставщиком металлообрабатывающих станков в Россию с начала полномасштабного военного вторжения РФ в Украину.

"Германия, Япония и Швейцария ушли с (российского. - Ред.) рынка, а китайские станки недостаточно качественные, поэтому тайваньские обрабатывающие центры, токарные и электроэрозионные станки удовлетворяют потребности российского ВПК, - говорилось в этой публикации. - Станки незаменимы в производстве взрывателей, высокоточного вооружения и другой военной продукции. Введенные Тайванем санкции не помогают, поскольку станки отправляют в Россию через Турцию и другие страны, а некоторые виды станков вообще не подпадают под ограничения".

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