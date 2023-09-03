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Тайвань готовится к тайфуну: эвакуированы 3000 человек

Сергей Ромашенко
3 сентября 2023 г.

На Тайване эвакуируют тысячи людей, закрыты школы и отменяются авиарейсы. Ожидаются ураганные ветры и проливные дожди.

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Проливные дожди на Тайване
Проливные дожди на ТайванеФото: Chiang Ying-ying/AP Photo/picture alliance

Тайвань готовится к мощному тайфуну "Хайкуй", ожидаются ураганные ветры и проливные дожди. Местные власти сообщили утром в воскресенье, 3 сентября, что в качестве меры предосторожности эвакуировано около трех тысяч человек, аэропорты отменили почти 250 авиарейсов. В южной и восточной частях Тайваня закрыты многие офисы и учебные заведения.

Первые предвестники тайфуна достигли побережья острова рано утром. Ожидается, что непогода разыграется в полную силу во вторую половину дня и продлится до утра 4 сентября. По последним данным, порывы ветра в настоящее время достигают 190 километров в час.

Тайфун в Китае

4 сентября тайфун предположительно достигнет южных регионов КНР. В китайских провинциях Гуандун и Фуцзянь спасатели уже устраняют последствия тайфуна "Саола", которые, благодаря масштабным превентивным мерам, оказались менее серьезными, чем ожидалось. О гибели людей не сообщается.

Метеорологи прогнозируют, что "Хайкуй" будет слабее, чем "Саола".

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