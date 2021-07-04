 Тайконавты впервые за 13 лет вышли в открытый космос | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 04.07.2021

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Мир

Тайконавты впервые за 13 лет вышли в открытый космос

Лю Бомин и Тан Хунбо вышли из основного модуля строящейся орбитальной станции "Тяньгун-3" в открытый космос. Им предстояло провести работы с использованием роботизированного манипулятора и установить панорамную камеру.

Лю Бомин и Тан Хунбо выходят в открытый космос

Лю Бомин и Тан Хунбо выходят в открытый космос

Тайконавты Лю Бомин и Тан Хунбо вышли из основного модуля "Тяньхэ" строящейся орбитальной станции "Тяньгун-3" и приступили к своей первой миссии в открытом космосе. Трансляцию в воскресенье, 4 июля, вело Центральное телевидение Китая.

В ходе операции, которая должна была продлиться несколько часов, им предстояло провести работы с использованием роботизированного манипулятора и установить панорамную камеру. Это - первая из двух запланированных миссий за пределами модуля во время трехмесячного пребывания китайских специалистов на борту космической станции.

При этом тайконавты вышли в открытый космос впервые за 13 лет. Ранее это происходило в 2008 году, в миссии тогда принимал участие экипаж корабля "Шэньчжоу-7".

Работы по строительству "Тяньгун-3"

Модуль "Тяньхэ" был отправлен в космос 29 апреля с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-5В". Он состоял из приборно-агрегатного отсека, жилого модуля и стыковочного отсека. Кроме того, до конца 2022 года были запланированы еще три грузовых рейса и четыре пилотируемые миссии.

В завершенном виде станция будет весить около 90 тонн, что почти в пять раз меньше 420-тонной Международной космической станции. Срок эксплуатации "Тяньгун-3" составит около 15 лет. Она сможет принимать трех космонавтов на срок до шести месяцев.

Что стало с прежними орбитальными станциями Китая

Первая китайская пилотируемая орбитальная станция "Тяньгун-1" была запущена в сентябре 2011 года, а станция "Тяньгун-2" - в сентябре 2016-го. За несколько месяцев до этого связь с "Тяньгун-1" была потеряна, в апреле 2018 года станция вошла в атмосферу Земли, ее компоненты большей частью сгорели над Тихим океаном. Вторая китайская пилотируемая станция завершила работу в июле 2019-го и была сведена с орбиты.

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    Станция "Мир" считается важным этапом в развитии международного сотрудничества в освоении космоса. "Без этого опыта мы бы еще находились в самом начале пути", - указывает немецкий астронавт Томас Райтер. 23 марта 2001 года "Мир", проработавший в три раза дольше первоначально установленного срока, был затоплен в южной части Тихого океана. Автор: Николас Мартин, Александра Ёлкина

    Автор: Николас Мартин, Александра Ёлкина


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Космодром Байконур глазами астронавта Томаса Райтера, который летал и на станцию "Мир", и на МКС

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