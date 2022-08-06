 Тайвань утверждает, что китайские войска отрабатывали атаку на остров | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 06.08.2022

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Мир

Тайвань утверждает, что китайские войска отрабатывали атаку на остров

Военные корабли и самолеты КНР в рамках учений симулировали атаку на Тайвань - об этом сообщают официальные лица острова. Тайваньские власти привели в боевую готовность истребители.

Тайваньские истребители Mirage на авиабазе

Тайваньские истребители Mirage на авиабазе

Китайские военные самолеты и корабли в субботу, 6 августа, отрабатывали сценарий атаки на остров Тайвань в рамках учений, которые проводятся в окружающих его водах. Об этом тайваньские официальные лица сообщили западным информационным агентствам.

По данным Минобороны Тайваня, 14 самолетов Народно-освободительной армии Китая (НОАК) при этом пересекли медианную линию, разделяющую территориальные воды Тайваня и КНР в Тайваньском проливе. В ответ Тайвань привел в повышенную боевую готовность свои истребители.

Учения НОАК вокруг Тайваня начались после визита Пелоси

Учения китайских вооруженных сил в шести локациях вокруг Тайваня начались в четверг, 4 августа, после того, как остров посетила с визитом cпикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Командование Восточного театра военных действий НОАК заявило, что маневры направлены на проверку возможностей проведения китайской армией ударов по наземным целям и атак с моря. Ожидается, что учения закончатся 7 августа.

Агентство AP 5 августа сообщило, что после визита Пелоси на Тайвань правительство КНР заморозило ключевые каналы коммуникации с Вашингтоном, по которым обсуждались, в том числе, военные вопросы. Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал этот шаг безответственным. Он также добавил, что последняя активность НОАК вокруг Тайваня говорит о том, что в Пекине могли пересмотреть подход к тайваньскому вопросу в пользу силового решения.

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    Автор: Михаил Бушуев


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