Таиланд решил не депортировать группу "Би-2" в Израиль

Первоначально планировалось депортировать российских музыкантов в Израиль. Но после вмешательства российских дипломатов это решение было отменено.

Музыканты российской группы "Би-2", задержанные в Таиланде по подозрению в проведении концертов без разрешения на работу, не будут депортированы в Израиль, как планировалось первоначально. Такое решение было принято под давлением российских дипломатов, говорится в сообщении, обнародованном в Telegram-канале группы "Би-2" во вторник, 3 января.

"По нашей информации, вчера было принято решение о депортации участников группы в Израиль. В соответствии с этим решением были приобретены авиабилеты. Сегодня после визита высокопоставленных дипломатов из российского консульства представителям группы было объявлено, что решение о депортации в Израиль отменено. Участники группы отказались общаться с российским консулом", - говорится в сообщении.

В настоящее время участники группы по-прежнему содержатся в миграционном центре в общей камере на 80 человек. "Условия, в которых они содержатся, совершенно чудовищные. Они сейчас в открытой камере - это клетка под раскаленным солнцем, там сейчас 35 - 40 градусов жары", - рассказал журналист Михаил Козырев.

Граждане России, Израиля и Австралии

В группе "Би-2" семь человек, они граждане России, Израиля и Австралии. Как заявляли представители группы, лидеры "Би-2" - Егор Бортник (Лева) и Александр Уман (Шура) - не являются гражданами РФ.

"Би-2" выступают против войны России с Украиной, Егор Бортник за критику российских властей был объявлен "иностранным агентом". По одной из версий, депортировать группу в Россию требовал генеральный консул РФ в Пхукете Владимир Соснов. По словам источника проекта "Можем объяснить", отмена концертов в Таиланде российских артистов с антивоенной позицией также происходит по просьбе Соснова.

Как отметил в разговоре с "Медузой" юрист, специализирующийся на иммиграционном праве, депортируемых, согласно правилам, должны отправлять прямым рейсом в страну гражданства, но эти правила не обязательно соблюдаются, и в отдельных случаях миграционные службы могут принять другое решение, в том числе по политическим соображениям.

Задержание группы "Би-2" в Таиланде

Музыканты "Би-2" были задержаны иммиграционной службой Таиланда после концерта 24 января. По данным генконсульства России в Пхукете, причиной стала "проверка законности оснований для осуществления концертной деятельности" на территории страны. За помощью в дипведомство артисты не обращались.

Сами музыканты объяснили свое задержание "некорректно оформленными организаторами документами" и подчеркнули, что все концерты группы проводятся в соответствии с местными "законами и практиками". "Ситуация и шум вокруг подсказывают, что не последнюю роль в нашем задержании сыграло давление извне. Мы знаем, что причины этого давления - наше творчество, наши взгляды, наша позиция. Мы на связи с МИД Израиля, его представители в Таиланде участвуют в разрешении ситуации", - говорилось в заявлении 28 января.

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