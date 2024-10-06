SZ: Правительство ФРГ ожидает продолжения рецессии

В новом экономическом прогнозе немецкое правительство заложит продолжение легкой рецессии, начавшейся в 2023 году, пишет Süddeutsche Zeitung. Прогноз представят 9 октября.

По информации газеты Süddeutsche Zeitung (SZ), правительство Германии скорректировало экономический прогноз на текущий год и вопреки первоначальным предположениям теперь ожидает продолжения рецессии. Отрицательная динамика экономики будет отражена в новом правительственном прогнозе, который 9 октября представит в Берлине министр экономики ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck), пишет издание в воскресенье, 6 октября.

В документе заложен прогноз, согласно которому ВВП Германии по итогам 2024 года сократится на 0,2 процента, отмечает далее SZ. Еще несколько месяцев назад официальный прогноз предполагал рост немецкой экономики на 0,3 процента, но экономическая конъюнктура вопреки ожиданиям по-прежнему омрачена сдержанным потребительским спросом. Такой прогноз еще больше затруднит бюджетное планирование на 2025 год, пишет газета.

Прогноз на ближайшие годы немного улучшится

Несмотря на нынешнюю сложную ситуацию, официальный прогноз на 2025 год слегка улучшен. Правительство ожидает роста экономики на 1,1 процента вместо 1,0 процента несколько месяцев назад, а на 2026 год - 1,6 процента, пишет далее SZ.

Оптимистичный сценарий связан с ожиданиями эффекта от быстрой реализации недавнего пакета мер по оживлению экономического роста, включающего налоговые льготы для осуществляющих инвестиции компаний, привлечение на рынок труда пожилых и иностранных специалистов, сокращение бюрократии и снижение цен на электроэнергию для компаний.

Ранее агентство Bloomberg также сообщило, что правительство Германии больше не рассчитывает на экономический рост по итогам текущего года, а ожидает в лучшем случае стагнацию.

Экономические институты ожидают легкого спада экономики ФРГ

В конце сентября ведущие экономические институты Германии заявили, что ожидают легкого спада немецкой экономики в нынешнем году. Вместо небольшого роста ВВП на уровне 0,1 процента теперь ожидается легкий спад - на 0,1 процента, указывается в так называемом совместном диагнозе состояния экономики, подготовленном берлинским институтом DIW, IWH в Галле, кильским IfW, мюнхенским ifo и эссенским RWI при участии двух австрийских институтов.

В 2023 году ВВП Германии также незначительно снизился. Прогнозировавшееся восстановление экономики в нынешнем году, таким образом, не произойдет. В 2025 году экономисты ожидают слабый рост в размере 0,8 процента.

Эта оценка экономических институтов служит основой для официального прогноза немецкого правительства, исходя из которого, в свою очередь, составляется прогноз налоговых поступлений.