  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Полицейский автомобиль
Фото: Imago Images/L. Carballo
ПолитикаИталия

Артему Уссу помогла бежать из Италии в Россию опергруппа

Сергей Ромашенко
45 мин. назад

Итальянские следователи установили личности 4-5 человек, которые помогли сыну красноярского губернатора. Власти Италии расследуют возможную причастность спецслужб РФ к побегу Усса, сообщила La Repubblica.

https://p.dw.com/p/4PzAI

Итальянские следователи установили личности 4-5 человек, которые помогли сыну красноярского губернатора Артему Уссу совершить побег из-под домашнего ареста в Милане, сообщила газета La Repubblica в среду, 12 апреля. По данным издания, в побеге Усса участвовала оперативная группа, в которой было не менее десяти человек. Следователи полагают, что участников самой операции было шесть или семь.

Как выяснило следствие, эти люди помогли Уссу за несколько часов добраться из Милана до итальянского города Триест, сменив по пути несколько машин. Там Усс по поддельным документам перешел границу Словении, после чего отправился в Сербию и уже, по всей видимости, оттуда улетел в Россию.

Возможная причастность спецслужб России

По сведениям La Repubblica, власти Италии расследуют возможную причастность российских спецслужб к побегу Усса. Следствие полагает, что именно спецслужбы организовали и руководили всей операцией.

Артем Усс был задержан в октябре 2022 года в аэропорту Милана по запросу Вашингтона. В США его обвиняют в нарушении санкций и отмывании денег. В марте итальянский суд разрешил экстрадировать Усса в США. Уже на следующий день после этого сын красноярского губернатора бежал из-под домашнего ареста.

В начале апреля стало известно, что Артем Усс вернулся в Россию, где он был заочно арестован по делу об отмывании денег. Позднее адвокат Усса сообщил, что суд изменил его подзащитному меру пресечения на подписку о невыезде. Губернатор Красноярского края Александр Усс настаивает на невиновности своего сына.

Смотрите также:

Что грозит Ассанжу после экстрадиции в США

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Чем и для чего занималась россиянка Мария Бутина в США (14.12.2018)

Чем и для чего занималась россиянка Мария Бутина в США (14.12.2018)

30-летняя россиянка призналась, что вела на территории США деятельность под руководством российского чиновника. Бутина также созналась в том, что работала в качестве незарегистрированного иностранного агента.
Политика14 декабря 2018 г.02:37 мин.
external

Путина ждёт суд в Гааге: кто арестует президента России | Голубок, Санникова, Гатман

Путина ждёт суд в Гааге: кто арестует президента России | Голубок, Санникова, Гатман

Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал решение международного суда и назвал его историческим. Как гаагский ордер повлияет на ход войны и будет ли он опаснее для Кремля, чем экономические санкции?
Политика24 марта 2023 г.44:09 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Американский журналист Эван Гершкович перед судом

Bloomberg: Путин лично одобрил арест Гершковича

Политика6 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный (фото из архива)

"Ситуация критическая": что говорят в РФ и ФРГ о Навальном

"Ситуация критическая": что говорят в РФ и ФРГ о Навальном

Политика15 ч. назад
Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Призывомобилизация. Как преследуют по госизмене. DW Шоу

Призывомобилизация. Как преследуют по госизмене. DW Шоу

Политика17 ч. назад59:57 мин.
Карикатура - карикатурный и злой президент России Владимир Путин говорит в телефон: "И вообще не выпускайте его из ШИЗО".

Телефонное право Путина vs. здоровье Навального в ШИЗО

Телефонное право Путина vs. здоровье Навального в ШИЗО

Политика18 ч. назад
Выстрел из украинского танка

Слив данных разведки США: контрнаступление ВСУ под вопросом?

Слив данных разведки США: контрнаступление ВСУ под вопросом?

Конфликты20 ч. назад
Украинская РСЗО "Град" под Бахмутом

Видео с казнью и другие события 413-го дня войны

Видео с казнью и другие события 413-го дня войны

Политика12 ч. назад
Зал суда в Минске

Как живут бывшие политзаключенные в Беларуси?

Как живут бывшие политзаключенные в Беларуси?

Правосудие и закон17 ч. назад
На главную страницу