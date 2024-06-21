Детей Кадырова тайно женили на родственницах его соратников

По данным "Новой газеты", двоих несовершеннолетних сыновей Кадырова женили на родственницах его соратников, одной из которых 14 лет.

Два сына главы Чечни Рамзана Кадырова - 17-летний Эли и 16-летний Адам - тайно сыграли свадьбы с внучкой депутата Госдумы Адама Делимханова и дочерью сенатора Сулеймана Геремеева соответственно. Об этом сообщает издание "Новая газета Европа " со ссылкой на источники в четверг, 20 июня.

Как выяснило издание, проанализировав публичные видеозаписи с внучкой Делимханова и поговорив с источниками, девочке на момент свадьбы никак не могло быть больше 14 лет. По крайней мере трое из четырех молодоженов, чьи свадьбы отпраздновали в Чечне 8 июня, - несовершеннолетние, подчеркивает "Новая газета". Личность и возраст второй невесты журналистам установить не удалось.

О свадьбе стало известно, в том числе из-за случившейся аварии. Из-за свадебного кортежа была перекрыта федеральная трасса "Кавказ". Первая машина в колонне - бронированный "Роллс-Ройс" - протаранила случайно выехавший навстречу легковой автомобиль. Водитель был госпитализирован, а кортеж продолжил ехать, не останавливаясь.

Брак как залог безопасности после смерти Кадырова

"Именно брачные союзы с влиятельными или абсолютно лояльными чеченскими семьями стали для Кадырова главным залогом безопасности детей после того, как его самого не станет. И именно поэтому он так спешит", - считает "Новая газета", которая ранее сообщала о серьезной болезни главы Чечни.

Как выяснило издание "Проект", Рамзан Кадыров неоднократно вступал в интимную связь со множеством девочек 14-16 лет. Одна из неофициальных жен родила первого ребенка Кадырову в возрасте 14 лет. Она тогда заняла второе место на конкурсе красоты. Победительницей того конкурса стала Замира Джабраилова, которой тоже было 14 лет. Через полтора года она родила Адама Кадырова, рассказали "Проекту" три человека, знакомых с семьей главы Чечни.