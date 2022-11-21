  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Энергетический кризис
Ситуация в Беларуси
Бывший детский омбудсмен России Павел Астахов
Бывший детский омбудсмен России Павел АстаховФото: DW
Правосудие и законРоссия

Сына экс-омбудсмена Астахова приговорили к 3,5 лет

Даниил Сотников
15 мин. назад

Суд признал Астахова виновным в хищении почти 75 млн рублей через схему с кредитом в банке.

https://p.dw.com/p/4Joxt

Фрунзенский районный суд Саратова приговорил сына бывшего детского омбудсмена России Павла Астахова Антона к трем с половиной годам колонии по делу о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК). Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда в понедельник, 21 ноября.

По версии следствия, в 2019 году Астахов со своим деловым партнером помогли руководителю юридической фирмы ООО "Омега" получить кредит в саратовском банке "Нижневолжский коммерческий банк" на сумму 75 млн рублей, а потом похитил почти все деньги со счета. Всего по делу проходят 14 человек. Соучастник преступления находится в розыске, отмечает ТАСС.

Астахов находился под домашним арестом с декабря 2021 года. После оглашения приговора он заявил, что судья не учел обстоятельства и "нафантазировал". "Мы предполагали, что может быть такой беспредел. Судья трус, не стал смотреть то, что мы ему предоставляли. Он сделал необоснованные, незаконные выводы", - прокомментировал приговор Астахов, добавив, что собирается "бороться дальше".

Павел Астахов занимал пост уполномоченного при президенте по правам ребенка в период с 2009 по 2016 годы.

Дело против "Нижневолжского коммерческого банка"

Расследование другого дела в отношении "Нижневолжского коммерческого банка" было завершено в сентябре 2022. Руководителей и сотрудников банка также обвинили в мошенничестве и заключении кредитных договоров с организациями, имеющими сомнительную платежеспособность.

Арбитражный суд Саратовской области арестовал имущество бывшего председателя правления "Нижневолжского коммерческого банка" Владимира Кравцева стоимостью 4,7 млрд рублей.

Смотрите также:

Медицинская мафия в Германии

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Карикатура: "Павел Астахов" по горло в воде

Как поплавали, Павел Астахов? Репутацию не подмочили?

Как поплавали, Павел Астахов? Репутацию не подмочили?

В России обсуждаются сообщения о возможной отставке детского омбудсмена. Повод - циничное высказывание Павла Астахова при встрече с детьми, выжившими на Сямозере, и семейный бизнес. Реакция карикатуриста Сергея Елкина.
1 июля 2016 г.
Анна Кузнецова и Владимир Путин

Комментарий: Новый детский омбудсмен: косные против снобов

Комментарий: Новый детский омбудсмен: косные против снобов

Назначение Анны Кузнецовой уполномоченным по правам ребенка показало: и провластное большинство, и оппозиционное меньшинство в РФ не избавились от наследия СССР, считает Константин Эггерт.
Константин Эггерт, российский журналист, колумнист DW
Константин Эггерт
Комментарий
Общество14 сентября 2016 г.
Рамзан Кадыров

Блогозрение: По законам гор, или Одна большая чеченская свадьба

Блогозрение: По законам гор, или Одна большая чеченская свадьба

История женитьбы 57-летнего начальника Ножай-Юртовского РОВД Нажуда Гучигова и 17-летней чеченской девушки Хеды Гойлабиевой, ставшая достоянием общественности благодаря СМИ, превратилась в настоящую бомбу в блогосфере.
Общество16 мая 2015 г.
Показать еще
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Один из корпусов Запорожской АЭС

Глава МАГАТЭ: Обстрелы территории ЗАЭС - игра с огнем

Конфликты8 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

На избирательном участке

Как в Казахстане президента выбирали

Как в Казахстане президента выбирали

Политика21 ч. назад
Касым-Жомарт Токаев

Президент Токаев: реформатор или лишь наследник Назарбаева?

Президент Токаев: реформатор или лишь наследник Назарбаева?

Политика15 ч. назад
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве, 19 ноября 2022 года

День 269-й войны: Риши Сунак впервые посетил Украину

День 269-й войны: Риши Сунак впервые посетил Украину

Конфликты19 ноября 2022 г.
Логотип ЧМ в Катаре на фоне небоскребов

Что нужно знать о чемпионате мира по футболу в Катаре

Что нужно знать о чемпионате мира по футболу в Катаре

Футбол19 ноября 2022 г.
Женщина смотрит через забор на строй мобилизованных

Жена мобилизованного: "Они пешки в чьей-то игре"

Жена мобилизованного: "Они пешки в чьей-то игре"

Правосудие и закон19 ноября 2022 г.
Рекламный плакат с информацией о выборах президента Казахстана

Выборы президента Казахстана. Победа у Токаева в кармане?

Выборы президента Казахстана. Победа у Токаева в кармане?

Политика19 ноября 2022 г.
На главную страницу