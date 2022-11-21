Сына экс-омбудсмена Астахова осужден на 3,5 года

Суд признал Астахова виновным в хищении почти 75 млн рублей через схему с кредитом в банке.

Фрунзенский районный суд Саратова приговорил сына бывшего детского омбудсмена России Павла Астахова Антона к трем с половиной годам колонии по делу о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК). Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда в понедельник, 21 ноября.

По версии следствия, в 2019 году Астахов со своим деловым партнером помог руководителю юридической фирмы ООО "Омега" получить кредит в саратовском банке "Нижневолжский коммерческий банк" на сумму 75 млн рублей, а потом похитил почти все деньги со счета. Всего по делу проходят 14 человек. Соучастник преступления находится в розыске, отмечает ТАСС.

Астахов находился под домашним арестом с декабря 2021 года. После оглашения приговора он заявил, что судья не учел обстоятельства и "нафантазировал". "Мы предполагали, что может быть такой беспредел. Судья трус, не стал смотреть то, что мы ему предоставляли. Он сделал необоснованные, незаконные выводы", - прокомментировал приговор Астахов, добавив, что собирается "бороться дальше".

Павел Астахов занимал пост уполномоченного при президенте по правам ребенка в период с 2009 по 2016 годы.

Дело против "Нижневолжского коммерческого банка"

Расследование другого дела в отношении "Нижневолжского коммерческого банка" было завершено в сентябре 2022. Руководителей и сотрудников банка также обвинили в мошенничестве и заключении кредитных договоров с организациями, имеющими сомнительную платежеспособность.

Арбитражный суд Саратовской области арестовал имущество бывшего председателя правления "Нижневолжского коммерческого банка" Владимира Кравцева стоимостью 4,7 млрд рублей.

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