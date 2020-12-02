Сын Шумахера стал чемпионом "Формулы-2"

Сын легендарного немецкого гонщика Михаэля Шумахера (Michael Schumacher) - Мик Шумахер (Mick Schumacher) - в воскресенье, 6 декабря, стал чемпионом серии "Формула-2" 2020 года.

В последней гонке сезона, проходившей в Бахрейне, Шумахер-младший стартовал с третьей позиции, однако вскоре после начала состязания был вынужден отправиться в бокс из-за проблем с шинами. Потеряв время, Шумахер вернулся в гонку лишь на двадцатой позиции.

В итоге он не завоевал ни одного очка, придя к финишу 18-м. Однако его ближайший преследователь британец Каллум Илотт во второй половине гонки потерял темп и финишировал также без единого очка. Благодаря этому Мику Шумахеру и удалось завоевать титул. Его преимущество перед Илоттом по итогам сезона составило 14 очков.

Приз Бахрейна завоевал гонщик из Индии Джехан Дарувала. Что до Мика Шумахера, то в следующем сезоне он будет выступать в серии "Формула 1" в американской команде Haas F1. О подписании многолетнего контракта с ним стало известно 2 декабря.

Смотрите также: