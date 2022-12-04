Сын Литвиненко рассказал о попытке военкома мобилизовать его

Литвиненко-младший с 2000 года живет в Лондоне, но в середине октября в его квартиру в Москве пришли сотрудники военкомата.

В России пытались мобилизовать Анатолия Литвиненко - сына бывшего сотрудника КГБ и ФСБ Александра Литвиненко, убитого в Лондоне в 2006 году. Об этом сам Литвиненко рассказал в колонке для The Guardian, опубликованной в субботу, 3 декабря.

Сотрудники военкомата пришли в квартиру, где зарегистрирован Литвиненко, в середине октября. Дверь им открыли друзья семьи, поскольку сам Литвиненко не живет в России уже 20 лет. Анатолий переехал в Великобританию, где его отцу в 2000 году предоставили политическое убежище.

Бегство Литвиненко в Лондон

Бывший сотрудник КГБ и ФСБ Александр Литвиненко бежал в Великобританию и попросил там политическое убежище в 2000 году. В 1998 году, еще находясь в России, он с несколькими сослуживцами рассказал на пресс-конференции, что получили задание убить влиятельного олигарха и политика Бориса Березовского. После этого Литвиненко уволили из ФСБ и неоднократно арестовывали.

С 2004 года Литвиненко сотрудничал с британской и испанской разведками, передавая сведения о русской мафии в Европе и ее связях с российскими чиновниками. Вместе с историком Юрием Фельштинским он также выпустил книгу "ФСБ взрывает Россию", в которой утверждал, что взрывы жилых домов в 1999 году были организованы ФСБ с целью оправдать войну в Чечне и привести к власти Владимира Путина.

Отравление Литвиненко

В ноябре 2006 года Литвиненко был убит в Лондоне. По версии следствия, он был отравлен радиоактивным веществом "полоний-210", добавленным в его чай. Британский суд пришел к выводу, что Литвиненко отравили бывший сотрудник российских спецслужб Андрей Луговой и предприниматель Дмитрий Ковтун. Разведслужбы страны заявили, что отравление имеет все признаки "убийства, спонсированного государством".

В январе 2016 года в Лондоне были оглашены результаты общественного расследования по делу об убийстве Литвиненко. Судья Роберт Оуэн тогда заявил, что оно, "вероятно, было одобрено" президентом России Путиным и директором спецслужбы Николаем Патрушевым. В Кремле всегда отрицали причастность к убийству.

Смотрите также:

Новая волна мобилизации в России: кого заберут и чего ждать? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video