Сын Байдена признал вину по делу о неуплате налогов

Сын президента США Джо Байдена - 54-летний Хантер Байден - признал себя виновным по делу об уклонении от уплаты налогов, сообщают CNN, NBC и ряд других американских СМИ. Выступая на судебном заседании в Лос-Анджелесе в четверг, 5 сентября, Байден-младший признал вину по всем девяти пунктам обвинения.

"Сегодня Хантер поставил свою семью на первое место. И это был смелый и любящий поступок", - заявил адвокат Байдена Эбби Лоуэлл, отметив, что признание вины позволило избежать "показательного" судебного процесса.

О решении Байдена-младшего признать себя виновным без заключения сделки с прокурорами стало известно незадолго до начала отбора присяжных по делу. Судьей на процессе выступает Марк Скарзи, назначенный на должность бывшим президентом США Дональдом Трампом. Вынесение приговора назначено на 16 декабря.

Хантер Байден не стал общаться с журналистами, но выпустил заявление, обвинив прокуроров в том, что они "нацелены не на правосудие, а на то, чтобы унизить мое человеческое достоинство за действия во время наркотической зависимости". "Я не собираюсь подвергать свою семью еще большей боли, еще большему вторжению в частную жизнь и ненужной неловкости", - сказал он.

По данным Минюста США, Байдену грозит максимальное наказание в виде 17 лет лишения свободы.

Обвинения в адрес Хантера Байдена

Обвинения Хантеру Байдену были предъявлены в декабре 2023 года. В обвинительном заключении, подготовленном специальным прокурором Дэвидом Вайсом, утверждается, что Байден-младший с 2016 по 2019 годы не заплатил налоги на сумму не менее 1,4 млн долларов. "Вместо того чтобы платить налоги, обвиняемый тратил миллионы долларов на экстравагантный образ жизни", - говорится в 56-страничном документе.

В июне 2024 года Байдена-младшего признали виновным по не связанному с этими обвинениями делу о незаконном хранении оружия. Согласно решению присяжных в штате Делавэр, он солгал, будто не употребляет наркотики, когда в 2018 году оформлял покупку револьвера Colt Cobra 38. По этому делу ему грозит до 25 лет тюрьмы и штраф в размере до 750 тысяч долларов.