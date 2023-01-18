О чем президент Украины поговорил с немецкими студентами

Два университета из ФРГ организовали телемост с Владимиром Зеленским. Президент Украины час рассказывал о ситуации в стране, лишь однажды прервавшись на звонок командованию ВСУ.

Его хриплый голос и уставший взгляд на экране вот уже почти год как стали одним из символов украинского сопротивления. Владимир Зеленский выступал в американском Конгрессе, германском бундестаге и десятках других мировых парламентов. Но во вторник, 17 января, в двух переполненных залах в Берлине и во Франкфурте-на-Одере президента Украины ждала совсем другая аудитория - сотни учащихся Университета имени Гумбольдта и Европейского университета Виадрина.

И хотя его голос был перекрыт синхронным переводом, а качество интернет-трансляции было далеко от телевизионного, зал следил за ответами из Киева, затаив дыхание. "Такое ведь не часто бывает, что с тобой приходит поговорить настоящий президент", - сказала одна из студенток перед началом выступления Зеленского.

Президент Украины Зеленский ответил на вопросы студентов

В забитом до отказа зале в Берлине собрались самые разные студенты - одни пришли из чистого любопытства, другие заранее приготовили подробные вопросы. Дискуссия проходила в день 30-летия установления дипотношений между Германией и Украиной. Она продолжалась ровно час, в течение которого Зеленский отпросился на пять минут, чтобы переговорить с командованием ВСУ.

Переполненный зал Университета имени Гумбольдта во время онлайн-встречи с Владимиром Зеленским Фото: Dmytro Katkov/DW

Инициатором проведения дискуссии стала президент Университета Гумбольдта Юлия фон Блюменталь (Julia von Blumenthal), которая вступила в эту должность в октябре 2022 года, а до этого четыре года возглавляла Европейский университет Виадрина.

По словам фон Блюменталь, она видит свою задачу в том, чтобы распространить знания об Украине: "Моя цель - дать студентам возможность лично услышать президента Зеленского. У меня такое впечатление, что последние восемь-девять лет слишком мало прислушивались к голосам из самой Украины. А еще моя цель в том, чтобы дать возможность студентам задать вопросы. В том числе и критические - и послушать как он на них ответит".

Посол Украины в Германии: Мы защищаем Европу будущего

Об этом же - распространении знаний об истории и сегодняшнем дне Украины - говорил и посол Украины в Берлине Алексей Макеев. "Для меня крайне важно, чтобы во всей Европе и во всем мире, и здесь, в Германии, голос Украины был слышен в каждой семье. И президент сегодня обратился к студентам, так как студенты строят будущее уже сегодня. И они будут творить ту Европу, светлую и мирную, за которую сегодня мы боремся в Украине, и борются украинские солдаты", - подчеркнул Макеев.

Студенты Университета имени Гумбольдта задают вопросы президенту Украины Фото: Dmytro Katkov/DW

Самих же студентов, среди которых было несколько украинцев, интересовали самые разные вопросы: от расследования случаев сексуализированного насилия со стороны российских военнослужащих до того, по каким критериям МИД страны отбирает кандидатов на дипломатические посты за рубежом и что надо сделать, чтобы стать послом - на этот вопрос Владимир Зеленский полушутя-полусерьезно ответил, что для начала надо вернуться на родину из-за границы.

По словам президента Европейского университета Виадрина Евы Кохер (Eva Kocher), Украина занимает второе после Польши место по числу иностранных студентов в этом вузе - там учатся порядка 250 украинцев. И руководство университета планирует открыть Украинский центр.

Президент Зеленский - об ударе по Днепру и немецкой системе ПВО

Владимир Зеленский начал свое выступление с информации о количестве жертв от падения ракеты на жилую многоэтажку в Днепре после российского ракетного удара и рассказал историю спасенной из под завала женщины, которая потеряла в руинах мужа и годовалого ребенка. После чего украинский президент поблагодарил Германию за поставку системы ПВО IRIS-T, которая крайне эффективно защищает воздушное пространство, и пожелал немцам "скорейшего освобождения от иллюзий относительно России".

Посол Украины в ФРГ Алексей Макеев Фото: Dmytro Katkov/DW

Больше всего студентов интересовало то, что может сделать каждый из них в Германии, чтобы помочь Украине. В ответ Зеленский посоветовал не бояться изменений - и "не тащить в будущее груз прошлого". А тем, кто желает помочь Украине, он философски посоветовал: "Просто оставайтесь людьми". Банальный, на первый взгляд, совет звучит совсем иначе в устах президента страны, граждане которой вот уже год подвергаются пыткам, изнасилованиям и ракетным ударам.

Когда президент отлучился для звонка руководству ВСУ, на сцену в зале Университета имени Гумбольдта поднялся посол Украины в ФРГ Алексей Макеев. И на вопрос о будущем пацифизма и смысле производства оружия он на примере себя и своей семьи рассказал, как глубоко ошибался, думая еще десять лет назад, что войны ушли в прошлое за ненадобностью. "А теперь немецкое оружие спасает жизни украинцев", - сказал посол. И зал взорвался аплодисментами.

После чего на экраны вернулся Зеленский, чтобы рассказать о возвращении беженцев, о строительстве бомбоубежищ и о карьерных перспективах для молодых украинцев, которые учатся за границей. Спустя ровно час после начала дискуссии президент поблагодарил за внимание, и связь с Киевом прервалась.

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