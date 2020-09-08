Светлана Алексиевич не намерена уезжать из Беларуси

Нобелевский лауреат в области литературы и член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Светлана Алексиевич сообщила, что не собирается уезжать из Беларуси на фоне задержаний и насильственного вывоза из страны остальных членов президиума КС. "Я не хочу покидать страну", - заявила она в среду, 9 сентября, выйдя к собравшимся у ее квартиры журналистам, после того как ранее в квартиру пытались ворваться люди в масках.
Одновременно Алексиевич раскритиковала практику белорусских силовиков "отправлять людей куда-то" за пределы страны и отметила, что члену президиума КС Марии Колесниковой удалось пресечь такие действия. Писательница также сообщила, что в тот же день утром ей кто-то "без конца звонил в дверь", причем это были "профессиональные звонки". Кроме того, она сообщила о слежке за ней в течение месяца после президентских выборов.
Светлана Алексиевич подчеркнула, что Координационный совет продолжит работу, несмотря на действия властей в отношении его членов."Координационный совет будет жить, мы его сделали расширенным", - отметила она и указала, что работать в нем выразили желание 4000 человек.
Протестует не Координационный совет, а народ
Утром того же дня, когда неизвестные пытались попасть в квартиру Алексиевич, она опубликовала заявление на сайте Белорусского ПЕН-центра, который она возглавляет. В нем писательница подчеркнула, что акции протеста в Беларуси проводят на члены КС, а гражданское общество.
"Сначала у нас похитили страну, похищают лучших из нас. Но вместо вырванных из наших рядов придут сотни других. Восстал не Координационный комитет. Восстала страна. Я хочу повторить то, что говорю всегда. Мы не готовили переворот. Мы хотели не допустить раскола в нашей стране. Мы хотели, чтобы в обществе начался диалог. Лукашенко говорит, что не будет говорить с улицей, а улица – это сотни тысяч людей, которые каждое воскресенье и каждый день выходят на улицу. Это не улица. Это народ", - заявила Алексиевич.
Светлана Алексиевич - единственный остающийся на свободе и в Беларуси член президиума КС, хотя по состоянию здоровья пока не ходила на его заседания. 9 сентября был задержан член КС Максим Знак, в тот же день стало известно об аресте Марии Колесниковой, которая была похищена 7 сентября и которую власти пытались насильственно вывезти из страны. Протесты в Беларуси не прекращаются уже ровно месяц после президентских выборов 9 августа, на которых, по данным ЦИК, 80,1 процента голосов получил действующий президент Александр Лукашенко.
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Автор: Владимир Дорохов