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Банк Julius Baer закроет счета клиентов, живущих в России

Даниил Сотников
31 мин. назад

Один из крупнейших швейцарских банков известил клиентов в РФ, что не позднее 31 декабря закроет их счета из-за "развивающихся ограничений".

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Кредитная карта с флагом Швейцарии
Фото: Maksym Yemelyanov/Zoonar/picture alliance

Один из крупнейших швейцарских банков Julius Baer известил клиентов, живущих в России, что вынужден не позднее 31 декабря нынешнего года закрыть их счета. Об этом  сообщили во вторник, 25 июля, консалтинговая компания Main Partner Trust, а также издание Forbes со ссылкой на уведомление банка. Как пишет Forbes, в уведомлении использовано слово domiciled, что указывает на основное место жительства, а не гражданство.

"В связи с текущими обстоятельствами и развивающимися ограничениями банк больше не может предлагать вам подходящие и комплексные услуги по управлению активами, соответствующие нашим стандартам", - говорится в письме.

В нем отмечается, что все соглашения и контракты, например кредитные договоры, будут прекращены с 30 сентября. После этого банк будет оказывать лишь ограниченные услуги, пишет Forbes. Банк попросил клиентов предоставить информацию, чтобы начать процесс закрытия счетов и перевода денег на другие счета. В Julius Baer отказались комментировать ситуацию, пишет агентство Reuters.

В мае этого года Julius Baer уведомил российских и белорусских клиентов о заморозке их инвестиционных счетов из-за требований европейского депозитария Euroclear. 

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