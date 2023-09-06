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Швейцарские парламентарии призвали власти высылать шпионов

Жан Рофе
6 сентября 2023 г.

Иностранные лица, имеющие статус неприкосновенности и занимающиеся запрещенной разведывательной деятельностью, ставят под угрозу внутреннюю или внешнюю безопасность Швейцарии, считает парламентский комитет.

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Берн (фото из архива)
Берн (фото из архива)Фото: picture alliance/prisma/C. Sonderegger

Федеральный совет (правительство) Швейцарии должен последовательно высылать из страны российских и других иностранных шпионов. Такое решение принял во вторник, 5 сентября, комитет по иностранным делам Национального совета (большой палаты парламента) конфедерации, пишет швейцарское онлайн-издание Swissinfo.ch.

Отмечается, что инициативу комитета еще должны одобрить сама большая палата парламента, а также малая (Совет кантонов). Если предложение примут, правительство будет обязано высылать из страны всех иностранцев, имеющих дипломатический и иной статус неприкосновенности, которые, занимаясь запрещенной разведывательной деятельностью, ставят под угрозу внутреннюю или внешнюю безопасность Швейцарии, а также роль этой страны как государства, принимающего у себя штаб-квартиры важнейших международных организаций.

Швейцария допускает присутствие в стране десятков шпионов РФ

По данным швейцарских спецслужб, в стране под видом дипломатов могут работать десятки российских шпионов. "Из примерно 220 человек, аккредитованных при российских дипломатических и консульских представительствах в Женеве и Берне в качестве дипломатического, технического или административного персонала, весьма вероятно, не менее трети по-прежнему работают на российские спецслужбы", - говорилось в ежегодном докладе о государственной безопасности, опубликованном в июне.

Под дипломатическим или консульским прикрытием в Швейцарии работают и "десятки офицеров разведки" из Китая, указывалось в документе. Однако таких офицеров у КНР "гораздо меньше, чем у России", полагает швейцарская контрразведка.

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