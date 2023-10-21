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Швейцария расследует возможное финансирование ХАМАС

Евгений Жуков
21 октября 2023 г.

Сложности в расследовании возможного финансирования ХАМАС из Швейцарии связаны с тем, что Берн не признал эту исламистскую группировку террористической и не запретил ее деятельность.

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Вооруженные боевики ХАМАС на Западном берегу реки Иордан
Вооруженные боевики ХАМАС на Западном берегу реки ИорданФото: Nasser Ishtayeh/SOPA/ZUMA/picture alliance

Швейцарские органы юстиции расследуют возможное финансирование ХАМАС из Швейцарии, несмотря на то, что Берн не относит эту радикальную исламистскую группировку к террористическим организациям. Об этом в субботу, 21 октября, заявил генеральный прокурор Швейцарии Штефан Блеттлер.

По его словам, расследование было начато "за несколько недель" до кровопролитного  нападения ХАМАС на Израиль 7 октября.

Как отмечает агентство AFP, ожидается, что расследование будет трудоемким, поскольку, в отличие от Европейского Союза и США, Швейцария не запретила деятельность ХАМАС. Однако после теракта, в результате которого были убиты около 1400 израильтян, в адрес швейцарского правительства все чаще звучат призывы к этому, и оно вынуждено реагировать. Так, через четыре дня после нападения правительство в Берне заявило, что "придерживается мнения, что ХАМАС нужно признать террористической организацией". Изучить возможность такой классификации было поручено специальной рабочей группе, созданной после атаки боевиков ХАМАС на Израиль.

При этом президент Швейцарии Игнацио Кассис через два дня после теракта заявил, что правительство может запретить только те организации, которые запрещены ООН. Поэтому в настоящее время в Швейцарии запрещены только "Аль-Каида" и группировка "Исламское государство", а также несколько связанных с ними организаций. Все попытки запретить ХАМАС в парламенте Швейцарии до сих пор не увенчались успехом, однако недавно комитет нижней палаты парламента выдвинул еще одно соответствующее предложение.

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