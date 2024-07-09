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Швейцария расширила санкции против России

Даниил Сотников
9 июля 2024 г.

Санкции Берна направлены против бизнесменов, пропагандистов, военнослужащих, сотрудников ФСБ, судей и лиц, ответственных за депортацию украинских детей.

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Флаги Швейцарии и Украины
Флаги Швейцарии и УкраиныФото: Pascal Lauener/KEYSTONE/picture alliance

Швейцария расширила санкции против России, введенные за развязанную РФ войну против Украины. В санкционные списки Берна включены еще 69 физических лиц и 86 организаций, сообщил во вторник, 9 июля, Федеральный департамент экономики, образования и исследований (EAER) Швейцарии. 

Новые ограничения направлены в основном против бизнесменов, пропагандистов, военнослужащих, сотрудников ФСБ, судей и лиц, ответственных за депортацию украинских детей, сообщили в швейцарском ведомстве. Полный перечень людей и компаний, подпавших под санкции, не опубликован.

Уточняется, что в него вошли компании российского оборонно-промышленного комплекса, а также организации, которые "активно участвуют" в обходе санкций. Кроме того, наложен запрет на рекламу государственного агентства РИА "Новости", газеты "Известия", "Российской газеты", а также базирующегося в Праге портала Voice of Europe, который связывают с Россией. В сообщении Минфина подчеркивается, что в Швейцарии, в отличие от государств Евросоюза, эти СМИ запрету не подлежат. 

"Хотя эти каналы используются для целенаправленного распространения российской пропаганды и дезинформации, Федеральный совет по-прежнему считает более эффективной мерой противодействие ложным и вредным заявлениям фактами, а не их запрет", - говорится в пресс-релизе ведомства.

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