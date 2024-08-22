Швейцария присоединилась к 14-му пакету санкций против РФ

Ранее Швейцария уже добавила 69 человек и 47 организаций в свой санкционный список. В числе новых мер - уточнение запретов на торговлю российскими алмазами.

Федеральный совет Швейцарии решил присоединиться к 14-му пакету санкций Европейского Союза в отношении России. Соответствующее заявление в среду, 21 августа, появилось на сайте швейцарского правительства . Ограничения вступят в силу 27 августа.

14-й пакет санкций в отношении РФ в ответ на продолжающуюся военную агрессию России против Украины был окончательно одобрен Евросоюзом 24 июня. В него, в частности, вошли меры против российской индустрии сжиженного природного газа и обхода санкций "дочками" европейских компаний в третьих странах. Под ограничения также попали 116 физических и юридических лиц РФ, включая певца Ярослава Дронова (Shaman), актера Ивана Охлобыстина, авиакомпанию "Уральские авиалинии" и расположенный в аннексированном Крыму международный детский центр "Артек".

Ранее, 9 июля, Швейцария уже добавила 69 человек и 47 организаций в свой санкционный список. В числе новых мер - уточнение запретов на торговлю российскими алмазами и продление сроков для выдачи разрешений на вывод инвестиций из России, с целью легального прекращения деятельности швейцарских компаний на территории РФ.