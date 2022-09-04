Швеция выделит миллиарды энергокомпаниям Северной Европы

Правительство Швеции планирует предоставить энергетическим компаниям Скандинавии и Балтии гарантии ликвидности на сотни миллиардов крон (десятки миллиардов евро) для сохранения финансовой стабильности региона на фоне прекращения Россией поставок газа. Об этом заявила премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон, сообщает агентство Reuters в субботу, 3 сентября.

В течение первых двух недель после выделения средств гарантии будут распространяться на все энергетические компании региона, что даст соседним странам "передышку для принятия собственных мер", подчеркнула Андерссон.

Детали выделения денег еще предстоит доработать, для этого в понедельник, 5 сентября, парламент страны соберется на внеочередное заседание, передает агентство AFP. "Энергетическая война России имеет серьезные последствия для Европы, а также для шведских домохозяйств и компаний", - указала Андерссон. Это, по ее словам, особенно касается юга Швеции, где цены связаны с тарифами на электроэнергию в Германии, которые, в свою очередь, очень зависят от поставок газа.

"Если мы не будем действовать в ближайшее время, это может привести к серьезным потрясениям в странах Северной Европы и Балтии. В худшем случае мы погрузимся в финансовый кризис", - предупредила шведский премьер. Министр финансов Швеции Микаэль Дамберг заявил на пресс-конференции, что финансовая поддержка со стороны Стокгольма должна "обеспечить финансовую стабильность не только Швеции, но и всего северного региона".

Остановка Россией "Северного потока"

О финансовой поддержке энергетического сектора власти Швеции объявили после полной остановки российским "Газпромом" прокачки газа по трубопроводу "Северный поток". Российский монополист объяснил такой шаг утечкой масла на компрессорной станции "Портовая".

"До устранения замечаний к работе оборудования транспорт газа в газопровод "Северный поток" полностью остановлен", - сообщили в российской компании, подчеркнув, что работы проводились совместно с представителями немецкой компании Siemens Energy, которые также подписали акт обнаружения утечки масла.

Siemens в свою очередь заявила, что утечка масла, на которую ссылается "Газпром", не может служить технической причиной для прекращения эксплуатации газопровода, поскольку подобные неисправности обычно не влияют на работу турбин и могут быть устранены на месте.

Устранение таких неполадок - "это рутинная операция в рамках работ по техническому обслуживанию", заявили в компании, напомнив, что в прошлом возникновение такого рода утечек не приводило к прекращению эксплуатации.

Брюсель: "Северный поток" остановлен под ложным предлогом

В Еврокомисии также заявили, что "Газпром" остановил "Северный поток" под ложным предлогом. "Заявление "Газпрома" сегодня днем о том, что он снова закрывает "Северный поток - 1" под ложным предлогом, является очередным подтверждением его ненадежности как поставщика. Оно также подтверждает цинизм России, которая предпочитает сжигать газ вместо выполнения контрактов", - написал официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

"Мы не будем комментировать это заявление по существу вопроса, но мы уже наблюдали в последние несколько недель ненадежность России и соответственно продолжаем неуклонно и последовательно принимать меры для усиления независимости от импорта российских энергоресурсов", - заявили в министерстве экономики и защиты климата ФРГ.

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