Швеция предоставит Украине военную помощь на 276 млн евро

На 266-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий среды, 16 ноября (время московское).

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После падения ракет на территории Польши, приведшего к гибели двух человек, Варшава прибегла к 4- статье Вашингтонского договора, на основании которой каждый член НАТО может созывать других членов для консультаций, пишет Der Spiegel. Уже в первой половине дня альянс соберется на кризисную встречу.

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Отбой воздушной тревоги. Она длилась примерно полчаса. В это время мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" зафиксировала вылет истребителя МиГ-31К с аэродрома Мачулищи и еще трех истребителей с аэродрома Барановичи.

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Швеция предоставит Украине военную помощь в размере примерно 276 млн евро. "Этот пакет военной помощи больше, чем все восемь предыдущих пакетов, вместе взятых", - заявил на пресс-конференции шведский премьер-министр Ульф Кристерссон, подчеркнув, что это самый крупный единый пакет, который когда-либо выделяла Швеция. По словам министра обороны Пола Йонсона, в него войдут система ПВО, а также боеприпасы из шведских запасов.

По всей Украине - воздушная тревога

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По всей территории Украины, кроме Крыма, объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог. Власти ряда регионов предупредили об опасности ракетных ударов.

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По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки были уничтожены 10 российских танков, 24 бронемашины, 10 артиллерийских систем, 1 единица средств ПВО, 14 БПЛА оперативно-тактического уровня, 75 крылатых ракет, 9 единиц автомобильной техники и автоцистерн, убиты 630 военнослужащих.

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Согласно утренней сводке Генштаба ВСУ, российские силы не прекращают наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. За минувшие сутки украинские войска отразили атаки в районах населенных пунктов Белогоровка, Курдюмовка, Новокалиново, Веселое, Авдеевка, Первомайское, Водяное, Новомихайловка и Времовка Донецкой области.

В ходе нанесенного накануне массированного ракетного удара по объектам военной и гражданской инфраструктуры Украины были выпущены более 90 ракет Х-101 и "Калибр" и более десяти ударных БПЛА, причем украинские силы ПВО, по уточненной информации, сбили 77 крылатых ракет, 10 иранских ударных дронов Shahed-136 и один БПЛА "Орион".

За прошедшие сутки оккупанты нанесли 43 авиационных удара и совершили более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня на Северском, Слобожанском, Купянском и Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях, указывает командование ВСУ.

По данным украинского Генштаба, после боев в районе Майорска в Донецкой области со стороны противника потерял боеспособность 1-й горловский территориальный батальон, потери в нем составили более 50 убитыми и ранеными, так что это подразделение было расформировано.

Авиация Украины за прошедшие сутки нанесла по врагу 14 ударов, поразив 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 3 позиции зенитно-ракетных комплексов противника. Кроме того, украинские ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили 3 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, станцию радиоэлектронной борьбы и боеприпасов оккупантов, указывается в сводке.

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Агентство AP сообщает, ссылаясь на трех представителей властей США, что, по предварительным оценкам, упавшая в Польше ракета была выпущена украинскими силами ПВО по российской ракете во время массированного удара по энергетической инфраструктуре Украины. Собеседники агентства прокомментировали ситуацию на условиях анонимности, поскольку не имеют полномочий обсуждать этот вопрос публично.

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал провести тщательное расследование падения ракеты в Польше. "Это ужасный инцидент, и сейчас необходимо тщательно выяснить, как получилось, что эти разрушения могли там произойти", - заявил Шольц в кулуарах саммита G20 на Бали.

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Директор ЦРУ Уильям Бернс в день массированного обстрела украинских городов 15 ноября встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на информированный источник. Во время ракетных ударов по Киеву Бернс находился на территории посольства США, ему ничто не угрожало. По словам собеседника издания, в Киеве глава ЦРУ "укрепил обязательства США поддерживать Украину в ее борьбе с российской агрессией". Кроме того, Уильям Бернс встретился с руководством украинской разведки и обсудил предостережение, которое он днем ранее сделал в Анкаре главе Службы внешней разведки России Сергею Нарышкину - "не использовать ядерное оружие" в войне против Украины.

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Институт изучения войны (ISW) полагает, что российские силы в значительной степени истощили свои запасы высокоточных систем вооружения и, скорее всего, будут вынуждены снизить темпы ударов по критически важной инфраструктуре Украины. Тем не менее российские ракетные удары продолжают представлять угрозу для гражданского населения Украины, но ущерб, нанесенный энергетической инфраструктуре, вряд ли сломит дух украинцев, учитывая улучшающуюся противовоздушную оборону Украины и недавние наземные победы в Херсонской области, говорится в ежедневной сводке ISW .

Кремль подготовил серию координированных массированных ракетных ударов еще до того, как Владимир Зеленский представил на саммите G20 предложение по достижению мира из 10 пунктов, отмечают военные аналитики, поясняя, что подобная многонаправленная ракетная атака требует значительной военной подготовки. И то, что подобную массированную атаку невозможно провести в сжатые сроки, подчеркивает незаинтересованность Кремля в создании условий для переговоров с Киевом, указывают эксперты ISW. По их мнению, эту незаинтересованность России в мирных переговорах еще больше подтверждает официальная риторика Кремля, касающаяся саммита G20: в частности, то, что Владимир Путин не появился на саммите и вместо этого подписал многочисленные указы о присвоении почетных званий оккупированным Россией городам Украины.

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Лидеры НАТО и стран G7 на полях саммита "Группы двадцати" осудили ракетные удары России по украинским городам, назвав обстрелы "варварскими". Авторы совместного заявления вновь выразили непоколебимую поддержку Украины и ее народа, а также постоянную готовность "призвать Россию к ответу за наглые нападения" на украинскую территорию. Кроме того, лидеры НАТО и государств "большой семерки" предложили Польше помощь в расследовании взрыва недалеко от границы с Украиной.

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал "жизненно важной" необходимость избежать эскалации войны в Украине в свете сообщений о взрыве ракеты на территории Польши. Гутерриш выразил надежду на тщательное расследование инцидента.

Киев: США, ЕС и страны G7 "удвоят усилия" по восстановлению энергосистемы Украины

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США, Евросоюз и страны "большой семерки" "удвоят усилия" по восстановлению украинской энергосистемы, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после телефонного разговора с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном. По данным Киева, участники беседы обсудили российские ракетные обстрелы. Кроме того, Кулеба призвал Вашингтон к "жесткой и принципиальной" реакции на инцидент в Польше близ украинской границы.

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Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау вызвал посла России в Варшаве в МИД в свете инцидента в селе Пшеводув близ украинской границы. Польское внешнеполитическое ведомство утверждает, что на территории населенного пункта упала ракета российского производства, и требует от российского дипломата немедленных подробных объяснений.

В то же время президент Польши Анджей Дуда на пресс-конференции заявил, что у властей страны пока "нет отчетливых доказательств того, кто запустил ракету", а расследование инцидента продолжается. В канцелярии главы государства подтвердили гибель двух человек в результате взрыва. Польша усилила готовность Вооруженных сил в свете происшествия, добавил Дуда.

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У побережья аннексированного Крыма в Черном море находятся 14 военных кораблей и катеров РФ, сообщило оперативное командование "Юг". В их числе - 4 носителя крылатых ракет "Калибр", добавили украинские военные.

Санкции США за поставки иранских беспилотников России

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Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США ввело санкции в отношении ряда физических и юридических лиц, связанных с поставками иранских беспилотных летательных аппаратов России для применения в войне против Украины. Так, в санкционный список попали научно-исследовательский центр Shahed Aviation Industries, ответственный за выпуск дронов Shahed, а также расположенные в Объединенных Арабских Эмиратах компании Aviation Services FZC и i Jet Global DMCC, которые, по версии Вашингтона, содействовали поставкам беспилотников в РФ. Кроме того, под штрафные меры Минфина попали Аббас Джума и Тигран Срабионов. Американская сторона указывает, что они помогли частной военной компании Вагнера приобрести иранские аппараты.

Сама ЧВК Вагнера, а также Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции и иранское предприятие Qods Aviation Industries внесены в санкционный перечень Госдепартамента США.

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возобновлении поставок электричества для 8 миллионов потребителей. Ранее, по его словам, около 10 млн граждан Украины остались без света в результате российских ракетных ударов. "Энергетики и ремонтники будут работать всю ночь. Спасибо каждому!" - написал глава украинского государства в Twitter.

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Число погибших в результате обстрела населенных пунктов в Белгородской области достигло четырех человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале . По его словам, в больнице скончалась 80-летняя женщина, раненная при обстреле города Шебекино, еще два человека там же погибли на месте. Кроме того, при обстреле города Валуйки погиб мужчина, написал губернатор. Ранения получили по два человека в каждом из городов.

Зеленский: Миллионы украинцев остались без света

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Во многих городах и районах Украины - аварийные отключения электричества Фото: Andrew Kravchenko/AP/picture alliance

В результате массированной ракетной атаки РФ по Украине около 10 миллионов граждан остались без электроснабжения, сообщил украинский президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении . "Во многих городах и районах нашей страны вновь аварийные отключения электричества. Около десяти миллионов украинцев без света. Больше всего - по состоянию на эту минуту - на Харьковщине, Житомирщине, Киевщине и Львовщине", - сказал он. По словам Зеленского, по всей стране также проблемы со связью и интернетом, а во Львове и некоторых других городах были приостановлены поставки теплоснабжения. "В результате ударов автоматика сегодня отключила несколько атомных блоков на двух станциях - это просчитанные последствия, и враг точно знал, что делает", - отметил президент.

Хроника событий 15 ноября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 15 ноября 00.00 - 13.59 >>>

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