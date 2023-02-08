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Фото: imago images/McPHOTO
КонфликтыУкраина

Швеция одобрила военную помощь Киеву на 400 млн долларов

Жан Рофе
36 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 9 февраля.

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На 351-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий четверга, 9 февраля. (время московское).

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Парламент Швеции одобрил предложенные правительством поправки в бюджет страны, которые предусматривают выделение Украине нового пакета военной помощи на сумму 4,3 млрд шведских крон (406,7 млн долларов). Согласно заявлению парламента, военная техника, без которой шведские вооруженные силы могут обойтись в течение ограниченного периода времени, будет безвозмездно передана Киеву. Пакет помощи включает в себя противотанковое оружие, оборудование для разминирования, легкое противотанковое оружие Robot 57 и боевые машины пехоты Combat Vehicle 90. Законодательные изменения в бюджет вступят в силу 13 февраля.

Хроника событий 8 февраля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 8 февраля 00.00 - 13.59 >>>

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