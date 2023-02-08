Швеция одобрила военную помощь Киеву на 380 млн евро

На 351-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий четверга, 9 февраля. (время московское).

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Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон и Олаф Шольц в Париже Фото: Sarah Meyssonnier/REUTERS

Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон и Олаф Шольц встретились в Париже. Украинский президент призвал "как можно скорее" передать его стране боевые самолеты

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Парламент Швеции одобрил предложенные правительством поправки в бюджет страны, которые предусматривают выделение Украине нового пакета военной помощи на сумму 4,3 млрд шведских крон (379 млн евро). Согласно заявлению парламента , военная техника, без которой шведские вооруженные силы могут обойтись в течение ограниченного периода времени, будет безвозмездно передана Киеву. Пакет помощи включает в себя противотанковое оружие, оборудование для разминирования, легкое противотанковое оружие Robot 57 и боевые машины пехоты Combat Vehicle 90. Законодательные изменения в бюджет вступят в силу 13 февраля.

Хроника событий 8 февраля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 8 февраля 00.00 - 13.59 >>>

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