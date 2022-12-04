В Турции поместили под стражу члена Курдской рабочей партии, который был экстрадирован из Швеции. Мужчина ранее пытался получить политическое убежище в стране ЕС, но получил отказ.

Швеция экстрадировала в Турцию члена Курдской рабочей партии (КРП), который несколько лет назад был приговорен турецкой стороной к тюремному сроку и бежал из страны. Об этом в субботу, 3 декабря, сообщило турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

Согласно его сведениям, мужчину доставили из Швеции в аэропорт Стамбула вечером 2 декабря, где он был сразу же взят под стражу. При этом Швеция не анонсировала высылку члена КРП. По данным Anadolu, экстрадированный уже предстал перед судом в Стамбуле.

На родине мужчину преследуют за участие в деятельности курдского объединения, которое власти Турции, а также некоторых других стран считают террористической организацией. В прошлом он был приговорен к 6 годам и 10 месяцам лишения свободы, но в 2015 году попросил политическое убежище в Швеции. Мужчина получил отказ, но остался в европейской стране. Некоторое время назад его задержала шведская полиция.

Швеция поменяла законодательство в связи с требованием Турции

В середине ноября парламент Швеции одобрил ужесточение законов страны в сфере антитеррористической деятельности. Они, среди прочего, облегчают заведение дел в отношении членов КРП. Борьба с объединением курдов была одним из главных требований Анкары к Швеции и Финляндии для одобрения их заявок о вступлении в НАТО. При этом одобренные риксдагом поправки начнут действовать лишь с 1 января 2023 года.

Шведский министр по вопросам миграции Мальмер Стенергард в беседе с медиакомпанией SVT отметила, что решение об экстрадиции члена КРП было принято по причине отказа мужчине в предоставлении убежища и существующего миграционного законодательства, а не из-за переговоров шведского правительства с Турцией и решения парламента.

Протест Турции из-за прокурдской акции в Стокгольме

Турецкий МИД 21 ноября вручил ноту протеста послу Швеции в стране Стаффану Херрстрёму. Поводом для этого стала акция Шведского комитета солидарности с Рожавой (Rojavakommittéerna), во время которой на стену здания спроецировали несколько фотослайдов - в том числе изображения курдских активистов и лицо президента Турции. Комитет указал, что акция прошла в связи с "непрекращающимися нападками (президента Турции Реджепа Тайипа. - Ред.) Эрдогана на свободу слова и права ЛГБТК+, а также из-за продолжающегося террора Турции против курдского народа".

Рожава - самопровозглашенная курдская автономная область на севере Сирии, фактически контролируемая курдскими ополченцами из "Отрядов народной самообороны" (YPG), боровшимся с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ) в Сирии и Ираке. Однако Анкара считает YPG боевым крылом КРП, поэтому назвала фотографии активистов "террористической пропагандой", а также усмотрела на фото оскорбления в адрес Эрдогана.

Турецкий лидер ранее заявил, что Швеция делает "позитивные шаги" в верном направлении, но чтобы ее членство в Североатлантическом альянсе стало реальностью, необходимы дальнейшие действия. По его словам, Турция по-прежнему не готова дать согласие на вступление Швеции в НАТО. В числе прочего, Анкара требует от Хельсинки и Стокгольма выдать предполагаемых курдских экстремистов и подозреваемых в причастности к попытке госпереворота 2016 года.

Смотрите также: