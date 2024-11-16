СвДП хочет вынести на голосование вопрос о ракетах TAURUS

Свободная демократическая партия (СвДП) намерена еще до досрочных парламентских выборов в ФРГ вынести на голосование в бундестаге вопрос о поставках Украине дальнобойных крылатых ракет TAURUS. Об этом сообщил председатель фракции либералов Кристиан Дюрр (Christian Dürr) в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung , опубликованном в субботу, 16 ноября.

"Это было бы возможно. И я вполне могу себе представить, глядя на заявления ХДС/ХСС и "зеленых", что такое предложение могло бы иметь успех", - сказал он.

Дюрр отметил, что канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) "распространяет легенды" о вечере распада правящей "светофорной" коалиции. "Он хотел получить дополнительно три миллиарда евро для Украины, которые я ему обещал. При бюджете в 488 миллиардов это было бы вполне осуществимо. Но не 15 миллиардов, которых хотел Шольц, чтобы на оставшиеся 12 миллиардов реализовать проекты СДПГ", - заявил глава фракции СвДП.

"Более того, если ситуация в Украине драматична, то в первую очередь нужны не деньги. Мы предложили, чтобы крылатые ракеты TAURUS, наконец, были бы поставлены в Украину", - подчеркнул он.

Генсек СвДП: Украине нужны не деньги, а ракеты TAURUS

Ранее на этой неделе схожим образом высказался и генеральный секретарь либеральной СвДП Биджан Джир-Сарай (Bijan Djir-Sarai). Выступая на форуме Фонда имени Кёрбера (Körber-Stiftung) в Берлине, он категорически отверг утверждение о том, что немецкая правительственная коалиция распалась потому, что председатель этой партии, министр финансов Кристиан Линдер (Christian Lindner) был против выделения Украине дополнительно трех миллиардов евро в бюджете на 2025 год.

Когда речь на заседании коалиционной комиссии вечером 6 ноября зашла о трех миллиардах евро для Украины, рассказал Джир-Сарай, либералы заявили, что изыскать такую сумму за счет экономии на других расходных статьях бюджета - не проблема.

Но канцлер, по его словам, хотел во что бы то ни стало взять дополнительные кредиты, отменив для этого заложенный в конституцию страны так называемый "долговой тормоз". Кроме того, по словам генсека СвДП, в актуальной ситуации Украине нужны не столько дополнительные три миллиарда, а те вооружения, которые Киев от Германии давно просит - например, крылатые ракеты TAURUS, но канцлер по-прежнему отвечает отказом.