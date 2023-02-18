Сунак обсудил с Шольцем долгосрочную поддержку Украины

На 360-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий субботы, 18 февраля (время московское).

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Риши Сунак Фото: Henry Nicholls/REUTERS

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем (Olaf Scholz) на Мюнхенской конференции по безопасности подчеркнул необходимость изучения вопроса об укреплении обороны Украины в долгосрочной перспективе. Об этом сообщили в офисе Сунака. "Премьер-министр подчеркнул необходимость для союзников думать не только об обеспечении мира в краткосрочной перспективе, но и об укреплении долгосрочной обороны Украины", - подчеркивается в заявлении. Политики указали на важность сохранения рекордного уровня международной поддержки Украины. Они согласились, что недавние предложения о поставках основных боевых танков и другого оборудования Киеву будут способствовать "изменению ситуации на местах", добавили в офисе.

Китай выступает за политическое урегулирование кризиса в Украине

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Глава МИД Китая на Мюнхенской конференции по безопасности обозначил позицию Пекина по войне России против Украины. "Мы выступим с предложениями. Речь идет о позиции Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине", - заявил министр иностранных дел, член Госсовета КНР Ван И. "Мы будем твердо стоять на стороне мира и диалога", - добавил он. Ван И подверг критике силы, которые, по его мнению, преследуют свои геополитические интересы и в меньшей степени учитывают страдания жителей Украины. Китайский министр призвал поддерживать "принципы Устава ООН". Хаос и конфликты, от которых страдает мир в настоящее время, были вызваны несоблюдением этого устава, уверен Ван И.

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На здании, где ранее располагался парламент Бранденбурга, на горе Браухаусберг близ центра Потсдама, нарисовали флаги РФ и символ Z. Об этом 17 февраля сообщила газета Der Tagesspiegel. Здание неофициально известно как "Кремль". Четыре триколора нарисованы на крыше и под тремя каменными арками, между ними - буквы Z в зеркальном отображении и символы V. Здание и прилегающая территория обысканы, злоумышленники не найдены. Представитель полиции Дэниэль Кайп (Daniel Keip) отметил, что были также зафиксированы повреждения здания в результате вандализма. Владелец строения проинформирован и займется удалением граффити. Буквами Z и V помечены военная техника и униформа военнослужащих, участвующих в войне, развязанной Кремлем в Украине. Ряд федеральных земель Германии ввел уголовную ответственность за публичную демонстрацию буквы Z. Административный суд в Гамбурге 25 октября 2022 года приговорил водителя, разместившего на заднем стекле своего автомобиля символ Z, к штрафу в 4000 евро.

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел встречу с генеральным директором Rheinmetall Армином Паппергером (Armin Papperger) для обсуждения пути увеличения производства вооружений для Киева и его союзников. "Мы также обсудили крупные проекты по укреплению потенциала Украины в области танков и бронетехники, как в краткосрочной, так и в долгосрочной" перспективах, отметил Кулеба. "Rheinmetall готов к наращиванию взаимодействия", - добавил украинский министр.

Хроника событий 18 февраля 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 17 февраля 14.00 - 23.59 >>>

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