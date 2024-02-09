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Судоходство на спирту: контейнеровозы переходят на метанол

Андрей Гурков
9 февраля 2024 г.

Декарбонизация морских грузовых перевозок ускоряется. Датский гигант отрасли Maersk начал переводить свой флот на экологичное топливо c помощью моторов немецкой фирмы MAN.

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Фидерное судно Laura Maersk - первый в мире контейнеровоз, способный работать на метаноле
Фидерное судно Laura Maersk - первый в мире контейнеровоз, способный работать на метаноле Фото: Maersk

Может ли океанское судно работать не на нефтепродуктах, мазуте и дизеле, а на возобновляемом топливе, на биодизеле, например, или на метаноле - метиловом спирте? И можно ли с помощью зеленого метанола доставлять, скажем, 16 000 контейнеров из Азии и Европу? Все это возможно, уверен один из мировых лидеров морских грузовых перевозок - датская компания A. P. Moller-Maersk Group или просто Maersk.

Ane Maersk выходит на маршрут Азия-Европа

Причем этот гигант в области судоходства и логистики настолько уверен в достижимости своей цели добиться к 2040 году корпоративной климатической нейтральности, снизив к этому времени собственные выбросы в атмосферу парниковых газов до нуля (Net Zero), что заказал сразу 18 крупных и 6 средних контейнеровозов, которые все будут оснащены так называемыми двухтопливными моторами (Dual-Fuel-Motor). Такие двигатели способны работать как на дизельном, так и на возобновляемом топливе - метаноле или биодизеле, а также, естественно, на их смеси.  

Самый первый из этих крупных океанских контейнеровозов, Ane Maersk, рассчитанный как раз на 16 000 контейнеров, в конце января после торжественной церемонии покинул верфь южнокорейской компании Hyundai Heavy Industries (HHI) в городе Ульсане, чтобы 9 февраля 2024 года приступить к регулярным грузовым перевозкам между рядом портов Китая, включая Шанхай, и Европой с конечной точкой в немецком Гамбурге.

Первый в мире большой контейнеровоз на метаноле Ane Maersk покидает верфь в южнокорейском Ульсане, чтобы с 9 февраля 2024 года приступить к грузовым перевозкам между Азией и Европой
Первый в мире большой контейнеровоз на метаноле Ane Maersk покидает верфь в южнокорейском Ульсане, чтобы с 9 февраля 2024 года приступить к грузовым перевозкам между Азией и ЕвропойФото: Maersk

"Суда новой серии впервые в отрасли имеют инновационный дизайн - командный мостик и жилые помещения расположены в передней части судна, что обеспечивает экономию топлива", - подчеркивает Maersk в сообщении для прессы. Компания заверяет, что для премьерного рейса Ane Maersk заблаговременно запаслась достаточным количеством зеленого метанола, и сообщает, что "усиленно работает над поиском решений для своих работающих на метаноле судов в 2024 и 2025 годах". 

Иными словами, возобновляемого топлива в необходимых для океанских судов объемах на рынке пока мало, ведь это - товар довольно новый, но спрос, как известно, рождает предложение.

Для зеленого метанола нужен зеленый водород

Зеленый метанол можно получать с помощью энергии из возобновляемых источников, высвобождая при электролизе воды водород и соединяя его затем с углекислым газом CO2. А его много в атмосфере, к тому же можно улавливать его более концентрированные выбросы на промышленных предприятиях.

Биодизель, в свою очередь, получают главным образом из растительных масел, а также из животных жиров, причем в последнее время стараются использовать преимущественно или исключительно отходы сельскохозяйственного производства и пищевой промышленности.

В компании Maersk зеленым считают топливо, которое в течение своего жизненного цикла обеспечивает низкий (сокращение на 65-80%) или очень низкий (80-95%) уровень выбросов парниковых газов по сравнению с ископаемым топливом. Поставки зеленого топлива сертифицируются в соответствии с международно признанными стандартами системы International Sustainability and Carbon Certification (ISCC). Ее штаб-квартира находится в Германии, в Кельне.

Первый в мире контейнеровоз на метаноле - Laura Maersk

В начале сентября 2023 года Maersk договорилась о сотрудничестве с норвежской нефтегазовой компанией Equinor, ведь она занимается и биогазом, а из него тоже можно получать зеленый метанол. Это соглашение было приурочено к сдаче в эксплуатацию первого в мире работающего на метаноле контейнерного судна Laura Maersk.

Оно способно перевозить 2100 контейнеров, которые оно забирает из менее крупных портов Балтийского моря и доставляет на один из западноевропейских центральных терминалов на Северном море, откуда они на океанских гигантах уходят уже в межконтинентальные рейсы. Такие грузовые суда среднего размера называют фидерными. 

Копенгаген, 14 сентября 2023 года. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на церемонии "крещении" Laura Maersk - первого в мире контейнеровоза, способного работать на метаноле
Копенгаген, 14 сентября 2023 года. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на церемонии "крещении" фидерного судна Laura Maersk - первого в мире контейнеровоза, способного работать на метанолеФото: SERGEI GAPON/AFP

В торжественном "крещении" контейнеровоза Laura Maersk в порту Копенгагена участвовала 14 сентября 2023 года глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). Ее приезд в столицу Дании был призван подчеркнуть знаковый характер этой премьеры на пути к достижению амбициозных целей Евросоюза в деле защиты глобального климата. Ведь мировое судоходство является одним из крупнейших эмитентов парниковых газов, однако декарбонизация морских грузовых перевозок находится пока лишь в начальной фазе.

Примеру Maersk последовал китайский гигант COSCO

Но теперь процесс внедрения более экологичных технологий явно будет набирать обороты. Уже с 2021 года Maersk заказывает только такие суда, которые могут работать и на зеленом топливе. Заказано в общей сложности 24 контейнеровоза, и в ближайшее время они один за другим будут сдаваться в эксплуатацию. До середины 2024 года датское пароходство намерено вслед за отправившимся в первое плавание Ane Maersk ввести в строй два аналогичных больших контейнеровоза, во втором полугодии планируется приступить к эксплуатации еще четырех.

Все эти суда, начиная с фидерного Laura Maersk, оснащаются двухтопливными моторами немецкой компании MAN Energy Solutions. К тому же летом 2023 года она получила от датского пароходства заказ на замену моторов на 11 уже действующих контейнеровозах, чтобы они впредь тоже могли работать на метаноле.

Шанхай, 7 декабря 2023 года. Китайская компания COSCO подписала с немецкой MAN Energy Solutions соглашение об установке на своих больших контейнеровозах моторов, способных работать на метаноле
Шанхай, 7 декабря 2023 года. Китайская компания COSCO подписала с немецкой MAN Energy Solutions соглашение об установке на своих больших контейнеровозах моторов, способных работать на метаноле Фото: MAN Energy Solutions

А в декабре 2023 года MAN Energy Solutions подписала схожий контракт с другим гигантом морских грузовых перевозок - китайской компанией COSCO. Она решила перевести на моторы, способные работать на зеленом топливе, четыре действующих контейнеровоза, рассчитанных на 13 800 и на 20 000 контейнеров.

Это будут самые первые суда на метаноле во флоте COSCO, но, по всей видимости, далеко не последние. Ведь одновременно китайское пароходство договорилось с немецкой фирмой об опции на переоснащение еще девяти своих больших контейнеровозов. А если два лидера мирового судоходства столь очевидно берут курс на снижение своих выбросов, то их конкурентам вряд ли удастся долго игнорировать этот тренд.      

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Андрей Гурков
Андрей Гурков Экономический обозреватель DW.
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