Судебное преследование музыканта Офарима в ФРГ прекращено

Производство по делу Офарима будет прекращено после уплаты им 10 000 евро и компенсации морального ущерба менеджеру отеля, которого он безосновательно обвинил в антисемитизме.

Производство по делу немецкого музыканта Гила Офарима (Gil Ofarim) будет прекращено после уплаты им по 5000 евро в пользу Израильской религиозной общины в Лейпциге и объединения, финансирующего работу мемориала на месте проведения национал-социалистами в 1942 году "Ванзейской конференции"(Berliner Haus der Wannseekonferenz). Кроме того, Офарим должен компенсировать моральный ущерб менеджеру гостиницы The Westin Hotel в Лейпциге, которого он в 2021 году безосновательно обвинил в антисемитизме. Такое решение было вынесено земельным судом Лейпцига в среду, 29 ноября.

Указывается, что в рамках иска о клевете, поданного менеджером отеля к музыканту, тот признал свою вину. "Обвинения соответствуют действительности", - сказал Офарим. Со своей стороны, менеджер, который по ходу расследования дела получил статус соистца, принял его извинения.

Дело еврейского музыканта Гила Офарима

В 2021 году Гил Офарим публично обвинил одного из сотрудников гостиницы The Westin Hotel в Лейпциге в антисемитизме. В частности, он выложил в соцсеть Instagram ролик, в котором утверждал, что его отказались регистрировать до тех пор, пока он не снимет с шеи цепочку с кулоном в виде шестиконечной звезды Давида - древнего иудейского символа. По словам Офарима, он простоял у стойки почти 50 минут, тогда как другие гости отеля беспрепятственно проходили регистрацию.

Эта публикация получила в ФРГ широкий отклик и поначалу привела к многочисленным выражениям солидарности с Офаримом. Однако сотрудник отеля не согласился с этими обвинениями и подал на рок-певца заявление о клевете. Прокуратура провела расследование, которое не подтвердило слова Гила Офарима. По версии следствия, кулон со звездой Давида находился под рубашкой музыканта, так что сотрудник отеля не мог его увидеть.

Критика в адрес Гила Офарима

Судебный процесс по делу Офарима, начавшийся 7 ноября в Лейпциге, вызвал в Германии большой общественный резонанс. Так, уполномоченный правительства ФРГ по борьбе с антисимитизмом Феликс Кляйн (Felix Klein) резко раскритиковал музыканта. По его мнению, незаслуженные обвинения Офарима в адрес сотрудника отеля причинили большой ущерб делу борьбы с антисемитизмом в Германии.

В свою очередь министр по социальным вопросам федеральной земли Саксония Петра Кёппинг (Petra Köpping) заявила, что своими действиями музыкант навредил еврейскому сообществу в Германии, "оказав ему медвежью услугу".

Между тем судья указал на значимость извинений, принесенных музыкантом в зале суда. "Извинение нельзя отозвать, в отличие от решения суда, которое можно оспорить", - указал он. По мнению судьи, теперь у Гила Офарима "есть шанс начать все сначала".

Как следует из решения суда, на уплату 10 000 евро и компенсацию морального ущерба менеджеру отеля у Гила Офарима есть теперь шесть месяцев.

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