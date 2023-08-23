Судьба вундеркинда: о чем молчит скрипка

У скрипача Дэвида Гарретта было "типичное" детство вундеркинда. Братья Мэддокс и Майлз - только в начале своего пути. Что у них общего? И каково это, расти вундеркиндом?

Знаменитый скрипач Дэвид Гарретт (David Garrett) утверждает, что, прожив типичное для вундеркинда детство, он совершенно ничего не упустил и ни о чем не сожалеет. Два других немецких музыкальных вундеркинда - братья Мэддокс и Майлз Марсоллек (Maddox Marsollek, Miles Marsollek) - находятся в начале своего жизненного и творческого пути, и их мать полностью посвятила себя развитию таланта сыновей. Но каждый ли особо одаренный ребенок может достичь музыкальных вершин?

Дэвид Гарретт: воспоминания о детстве повзрослевшего вундеркинда

Вундеркинду Дэвиду Гарретту в начале сентября исполнится 43 года. Сегодня он один из самых известных скрипачей мира, а его финансовое состояние журналисты оценивают в 7 миллионов евро. Но особенно популярным он стал не как классический исполнитель, а как музыкант-кроссовер. Этот музыкальный стиль представляет собой сочетание классических элементов и поп-музыки. Гарретт собирает залы поклонников по всему миру, является лауреатом престижных наград и премий. И даже занесен в Книгу рекордов Гиннесса: с 2008 по 2010 год он был "Самым быстрым скрипачом мира" - ему удалось сыграть "Полет шмеля" Римского-Корсакова за 65 секунд.

Стал звездой благодаря отцу

Дэвид Гаррет считает, что первую скрипку в его жизни сыграл отец. Как у большинства особо одаренных детей, карьера музыканта складывалась вполне классически. Его отец, юрист по профессии, подрабатывал учителем игры на скрипке и рано распознал талант в среднем из своих трех детей. Под его руководством Дэвид рано освоил этот инструмент и в девять лет уже давал сольные концерты в сопровождении оркестра. В тринадцать подписал эксклюзивный контракт на выпуск альбома с берлинской компанией звукозаписи классической музыки Deutsche Grammophon. Тогда он вместе со знаменитым итальянским дирижером Клаудио Аббадо записал классические скрипичные концерты Моцарта. Карьера стремительно пошла вверх.

Типичная судьба вундеркинда

С ранних лет Дэвида Гарретта называли "талантливейшим скрипачом своего поколения". Однако, как признается музыкант, его исключительные способности неразрывно связаны с тяжелым трудом. "Буквально каждая нота оттачивалась часами. Это все просто отработано до совершенства", - рассказал в беседе с DW Дэвид Гарретт.

Скрипач Дэвид Гарредд благодарен отцу за его настойчивость Фото: Frederic Kern/Geisler-Fotopress/picture alliance

Он родился в городе Ахенна западе Германии и все детство ежедневно, по восемь часов, занимался игрой на скрипке. Затем он продолжил профессиональное образование в престижных учебных заведениях и у самых лучших преподавателей. Однако Гарретт признался в интервью DW, что все это время он лишь подчинялся воле отца, который всегда оказывал на него огромное давление. Скрипач уверен, что ни один, даже самый талантливый ребенок, не будет заниматься целыми днями по своей собственной инициативе, что "за этим всегда стоят чьи-то желания: или мамы, или папы, или учителя - обязательно один из этих троих стоит над тобой с палкой".

Когда Дэвиду Гарретту было двадцать с небольшим лет, он покинул лондонский Королевский колледж из-за систематических пропусков. И тогда он исполнил свою мечту - уехал жить к брату в Нью-Йорк и вырвался из-под опеки отца. При этом он продолжил свое профессиональное образование. Вскоре он восстановил отношения с отцом.

"Если б вы знали"

В 2022 году Дэвид Гарретт выпустил автобиографическую книгу "Если б вы знали". В ней он рассказал о своем непростом детстве и, в том числе, об отсутствии друзей-сверстников. "Однозначно, я был изгоем. У меня была работа, "взрослая" работа - официально это можно было бы назвать подневольным детским трудом, хотя это, конечно же, не так, - смеется Дэвид над своим сравнением. - Я всегда был окружен взрослыми. В тринадцать лет уже вел переговоры с фирмами по выпуску пластинок, с генеральными директорами, дирижерами, организаторами концертов и многими другими". Не хотелось ли ему вырваться? "Откуда?! - восклицает с недоумением Гаррет. - Я даже не знал, что я нахожусь внутри чего-то… чтобы оттуда вырваться! Мне не с чем было сравнивать. Я сейчас преувеличиваю, но если ты вырос в обувной коробке и не знаешь никого вне этой коробки, то для тебя именно эта обувная коробка и есть мир".

Успехи молодого музыканта были ошеломительными, что, впрочем, не останавливало его отца от критики. "Он снимал концерты на видео и, прямо на обратном пути, слушая запись в машине, высказывал свои замечания". Но оглядываясь назад, известный скрипач считает, что без перфекционизма и давления своего отца он не оказался бы на вершине весьма требовательного музыкального бизнеса. "Он сделал возможной мою сегодняшнюю жизнь. Жестким путем. Но ведь и Моцарту было не легче", - заключает Дэвид.

Симоне Марсоллек: Каково быть матерью вундеркиндов?

Детство, наполненное ежедневными многочасовыми музыкальными занятиями, складывается и у двух других немецких музыкальных вундеркиндов - Мэддокса и Майлза Марсоллек. Несмотря на свой юный возраст, братья приобрели широкую известность как музыкальные гении. 10-летний Мэддокс обладает исключительным талантом игры на фортепиано, а его младший 8-летний брат - игры на скрипке. Их учителем, менеджером и другом является их мать, Симоне Марсоллек.

Вундеркинды к десяти годам играют на уровне профессиональных музыкантов Фото: Iris Kaczmarczyk/chromorange/picture alliance

Мальчики играют на музыкальных инструментах с трех лет. Сегодня они дают концерты для скрипки и фортепиано и участвуют во всевозможных музыкальных конкурсах - на счету Мэддокса уже более ста призов. Благодаря своим выдающимся способностям, братьям не нужно ходить в школу - матери разрешено обучать их дома. "Мэддок все очень быстро схватывает, ему не нужно просиживать в школе по шесть часов, он справляется за два, благодаря чему остается больше времени на музыку", - рассказала мать вундеркиндов DW. Но это далеко не все, что она делает для своих сыновей. Хотя это и сопряжено с большим стрессом, особенно после внезапной смерти мужа несколько лет назад.

Непонимание окружающих

Симоне Марсоллек, цель которой развивать таланты своих сыновей, нередко приходится сталкиваться с критикой и осуждениями в свой адрес, особенно в соцсетях: "Пишут, что бедных детей оградили от реальной жизни и вынуждают заниматься на фортепиано и скрипке... Я даже как-то прочитала в Facebook: "Да-да, лучший способ заработать - на этих маленьких детях". При этом никто не хочет замечать, чего это стоит: времени, денег, нервов". Раньше Марсоллек была консультантом по управлению, но теперь она полностью посвятила себя детям. "У нас очень насыщенный график. Уроки, потом одного на занятия по фортепиано, другого на скрипку, на вокал, репетиции концертов и подготовка к конкурсам. Иногда нужно отремонтировать инструмент или что-то купить", - рассказывает мать сразу двух вундеркиндов. На вопрос, остается ли у нее время на себя, она отвечает, не задумываясь: "Нет. Для себя времени нет".

Каждый ли талантливый ребенок может стать вундеркиндом?

Не все особо одаренные дети проходят по пути давления и лишений. И не все из них становятся звездами. Но их всех объединяет общая черта - они восхищают и удивляют одновременно. Многие исследователи феномена одаренности склоняются к мнению, что вундеркинды - это не просто чудо природы. "Однозначно, что такие дети имеют, прежде всего, исключительный природный дар, - поясняет американский исследователь Дэвид Генри Фельдман. - Но кроме этого им совершенно необходим "сопровождающий" человек, который должен своими усилиями целенаправленно поддерживать и развить их талант". Он уверен, что ребенок может обладать всеми талантами мира, но в "неправильной" семье, при "неправильных" обстоятельствах и учителях, его талант зачахнет". Воспитание вундеркинда осуществляется, по его мнению, совершенно иначе, чем обычного ребенка. Семья должна подстраиваться под потребности для развития таланта и быть готовой к любым тратам и изменениям, вплоть до переезда в другую страну.

Часто музыкальные вундеркинды с раннего детства отличаются своим поведением и реакцией на музыку. Ученый предполагает, что это происходит потому, что одаренные дети предпочитают коммуницировать с окружающим миром посредством музыки, а не речи. "Их мир не такой как ваш или мой. Они по-другому приобретают свой опыт и учатся с ним обходиться. Поэтому они часто изолируются, чтобы лучше концентрироваться".

Кого же можно считать музыкальным вундеркиндом? Согласно теории Фельдмана, это ребенок, который к десяти годам играет на уровне профессионального музыканта и обладает соответствующими навыками. В то же время исследователь подчеркивает, что не любого талантливого ребенка можно "довести" до вершины, если только с ним "как следует" заниматься.

Талант и прилежание

Первым и самым известным музыкальным вундеркиндом считается Вольфганг Амадей Моцарт. Однако дело не только в его действительно выдающемся даре, который никто не умаляет. Но, возможно, он не был бы так знаменит, если бы его отец не создал ему вовремя соответствующий имидж: внимание общественности активно поддерживалось и было приковано к талантливому ребенку с самых первых лет его жизни. "Долгое время бытовало мнение, будто Моцарт был талантлив во многих областях. На самом деле он был невероятно одаренным в музыке, но больше ничего особо делать не умел. И это типично для вундеркинда", - говорит Фельдман.

Дэвид Гарретт абсолютно согласен с тем, что Моцарт - в значительной степени продукт удачной имиджевой кампании. "Результат комбинации особого таланта с тяжелой работой может показаться чудом. Но если разобраться с тем, что происходит "за кулисами", сколько за этим кроется труда, то тогда вундеркинд уже не будет выглядеть просто чудом", - заключает Дэвид Гарретт.

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